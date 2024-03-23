ألحق ضم عيالك … رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 عبر منصة مصر الرقمية digital.gov.eg

أعلنت وزارة التموين عن إتاحة رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين، وتعتبر تلك الخدمة هي من أولى خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومات للمواطنين، ويتمكن الأفراد كذلك من الحصول على ذلك الدعم لأبنائهم الصغار، ولكن بعد الوصول إلى سن محدد يكون عنده الطفل بحاجة إلى هذا النوع من الرعاية.

رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين وذلك على منصة مصر الرقمية، وللتسجيل يتم القيام بالخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

بعد أن يتم تسجيل الدخول يتم اختيار أيقونة إضافة مواليد جدد.

من ثم يرجى تعبئة بيانات صاحب بطاقة التموين، ثم الضغط على خانة إضافة أفراد غير مقيدين.

بعد ذلك يمكن كتابة بيانات مولود المراد إضافته والرقم القومي التابع له، ثم الضغط على كلمة إضافة.

عند الانتهاء من التسجيل تتم مراجعة الطلب الذي تم تقديمه، ويرسل إلى هاتف صاحب البطاقة رسالة تفيد بنجاح عملية الإضافة.

الفئات الأولى من إضافة المواليد على بطاقة التموين

يمكن لجميع المواطنين إضافة مواليد إلى بطاقات التموين، ولكن هناك عددًا من الفئات التي هي أكثر استحقاقاً لتلك الخدمة من غيرها، وتعتبر تلك الفئات هي الآتية:

فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذي في الغالب لا يملكون عملاً ثابتاً لهم، وذلك يكون بحاجة إلى الدعم.

الأفراد الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة، وذلك بسبب أنهم من الأفراد التي يكون ذلك الدعم هو الدخل الشهري الثابت لديهم.

أيضاً عائلات الشهداء والذين بعد استشهاد ذويهم أصبحوا بحاجة إلى دعم الرعاية الاجتماعية.

العائلات البديلة.

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2022

أقصى عدد لـ بطاقة التموين هو 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

يمكن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن تكون البطاقة مسجلًا بها 3 أفراد فقط.

يشترط أن يكون المعاش منخفضًا إلى 2500 جنيه.

أهمية البطاقة التموينية

تتمثل أهمية البطاقة التموينية في عدة جوانب منها :