سجل فورا واحصل علي 1000 جنية مجانا… طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024 من خلال موقع القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية مع اقتراب عيد الفطر المبارك عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، والتي يتم تخصيصها حتى تستهدف الأفراد الذين لا يملكون عمل يوفر لهم دخلاً شهرياً منتظماً وثابتاً وتعمل هذه المنحة من أجل أن تخفف الأعباء المالية الناتجة عن الظروف الاقتصادية المتغيرة في تلك الفترة لدى هذه الفئة، بالإضافة إلى ذلك فقد تم رفع قيمة المنحة إلى 1000 جنيه بعد أن كان يتم صرف مبلغ أقل، وكان ذلك ضمن مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها لتحسين مستوى المواطنين.

التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

تتيح وزارة القوى إمكانية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بشكل إلكتروني، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة من هنا.

ثم اختر التسجيل في العمالة غير المنتظمة، ومن ثم قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك وكلمة السر، ثم انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

يتم ملء البيانات المطلوبة، والتي تتضمن النوع ذكر أو أنثى والمحافظة المقيم بها والحالة الاجتماعية وتحديد المهنة.

ثم رفع الوثائق التي تثبت صحة بيانات الفرد، وعند الانتهاء يتم الضغط على خانة إرسال ليتم مراجعة الطلب.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

حتى يتمكن الفرد من التسجيل بنجاح لا بد من أن يقوم بتقديم عدد من الأوراق الرسمية الخاصة به وقد حددتها وزارة القوى، وهي تحتوي على الآتي:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.

إيصالات فواتير خدمات الغاز والكهرباء والمياه التابعة لمنزل المتقدم.

المتطلبات الواجب توافرها في الراغبين للاستفادة من المنحة الرسمية للعمالة الغير منتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة على ضرورة توافر بعض الشروط للراغبين في الاستفادة من المنحة الحكومية للعمالة الغير منتظمة، والتي جاءت كالتالي:

امتلاك المتقدم الجنسية المصرية.

ضرورة التواجد داخل الأراضي المصرية خلال تقديم الطلب.

يجب ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من المنح الحكومية الأخرى التي تعطى للأسر محدودة الدخل.

يشترط ألا يكون المرسل واحد من ضمن العاملين في هذه المنحة والمسؤولين عنها.

عدم توفر أي أصول عقارية أو ممتلكات مدونة باسم المتقدم.

يجب ألا يكون المتقدم قد مقيد كعامل في إحدى قطاعات العمل الحكومية.

الهدف من منحة العمالة غير المنتظمة 2024

تهدف وزارة القوى العاملة من منحة العمالة غير المنتظمة 2024 إلى تحسين مستوى المعيشة للأفراد غير القادرين، الذين ليس لديهم عمل ثابت، وتسهيل مواجهة هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.