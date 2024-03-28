From Here: خطوات حجز 4000 دولار منظومة مصرف ليبيا2024 والشروط المطلوبة

في ظل الأزمة التي تعاني منها البلاد بالنسبة للعملات الأجنبيه وبشكل خاص الدولار الامريكي قام مصرف ليبيا المركزي بالإعلان عن إمكانية حجز 4000 دولار عبر مصرف ليبيا وهي مخصصة للأغراض الشخصية ونبين فيما يلي تلك التفاصيل.

خطوات حجز 4000 دولار منظومة مصرف ليبيا

قام مصرف ليبيا المركزي الإعلان عن إتاحة 4000 دولار أمريكي للمواطنين لاستخدامها في الأغراض الشخصية وذلك بشكل إلكتروني وحتى تتم عملية التسجيل والحصول على تلك القيمة يوجد بعض الخطوات لابد من إتباعها نوضحها فيما يلى:

أولا:الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بمصرف ليبيا المركزي.

ثانيا: الضغط على إنشاء حساب جديد ومن ثم كتابة إسم مقدم الطلب والرقم السري الخاص به والنقر على تسجيل الدخول.

ثالثا: ملء الإستماره المتواجدة ببيانات المتقدم بصورة صحيحة مثل رقم الهاتف الشخصي والإسم كاملا ورقم الحساب البنكي الخاص به.

رابعا: بعد التأكد من جميع البيانات المرفقة يتم النقر على كلمة تقديم الطلب.

خامسا: بعد تلك الخطوات يقوم مصر في ليبيا المركزي بالموافقه على الطلب وإرسال رسالة تفيد الموافقه لمقدم الطلب.

شروط حجز مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار

قامت الجهات المختصه بوضع بعض الإشتراطات التي يجب توافرها حتى يتم الحصول على مبلغ 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي نبينها فيما يلي: