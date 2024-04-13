“قدم على ال 100 دينار”..رابط التسجيل في الكرمة الملكية الأردنية 100 دينار والشروط اللازمة عبر برنامج تكافل

في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وغلاء الأسعار المبالغ في قام جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن بمنح المكرمة الملكية والتى وتبلغ قيمتها 100 دينار أردني، وتم تخصيص تلك المكرمة للفئات الأكثر احتياجا و الأكثر فقرا، وذلك لتحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني وحتى يتمكن المواطن من عيش حياة كريمة.

خطوات التسجيل في المكرمة الملكية بالأردن 2024

حتى يتمكن المواطن الأردني من التسجيل في منحة المكرمة الملكية الأردنية يوجد بعض الخطوات لابد من إتباعها حتى تتم عملية التسجيل بنجاح.

أولا: الولوج الى الرابط الرسمي لبرنامج تكافل.

ثانيا: إدراج رقم الهوية الوطنية وكلمة السر حتى تتم عملية التسجيل بنجاح.

ثالثا: الضغط على التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار أردني.

رابعا: تعبئة إلاستمارة المتواجدة بكافة البيانات لمقدم الطلب مع التأكد من صحتها ثم الضغط على تقديم الطلب.

خامسا: بعد نجاح عملية للتسجيل تقويم الجهات المختصه بإرسال رسالة نصية. تفيد بعدم قبول الطلب أو قبوله مع ذكر السبب وعند قبول الطلب سيتم تحويل قيمة المنحة تلقائيا في الحساب الخاص بالمتقدم لطلب المنحة.

شروط الحصول على المكرمه الملكيه 100 دينار 2024

حتى يتمكن المواطن من الحصول على المكرمة الملكية 100 دينار 2024 قامت الحكومة الأردنية بوضع بعد إلاشتراطات التي لابد من توافرها حتى يتم الحصول على تلك المنحة نبينها فيما يلي: