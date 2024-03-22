رمضان ٢٠٢٤: اتفرج على مسلسلاتك المفضلة على تردد قنوات التلفزيون دي!

هلا علينا شهر رمضان المبارك، أتت معه البركة والخير، مع تزاحم رمضان والتجمعات العائلية، يبدأ السباق مسلسلات رمضان، مما يؤدي إلى البحث الكثير عن أفضل القنوات الفضائية التي تقدم أهم أعمال الدرامية بدون فواصل أو تشويش، اليوم جئنا إليكم تردد قنوات مسلسلات رمضان بدون إعلانات بأحسن جودة، يوجد الكثير من القنوات التي تفضل تقديم محتواها بدون إعلانات كثيرة حتى لا يشعر المشاهد بملل أثناء عرض المحتوى، لذلك وفرنا لكم الكثير من القنوات التي تقدم ذلك مثل قناة أون دارما، DMC drama وغيرهم.

تردد قنوات مسلسلات رمضان

تتسابق القنوات عن تقديم أفضل مسلسلات رمضان، لكن الذي يميز قناة عن أخرى هو تقديمها لمحتوى بدون فواصل كثيرة أو تشويش مع توفير الجودة العالية أثناء عرض العمل، لذلك جئنا إليكم بجميع القنوات التي تقدم بدون فواصل كثيرة، وهي كالآتي:

تردد قناة one دراما في رمضان

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12053.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قنوات one Drama على النايل سات

معدل الترميز: 27500.

التردد: 10853.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة DMC drama على نايل سات

التردد: 11450.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة CBC Drama على نايل سات

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11911.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة النهار دراما على النايل سات

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11488.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: الي.

تردد قناة الحياة تي في على النايل سات

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12206.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة أم بي سي دراما على النايل سات

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11938.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة أم بي سي مصر على النايل سات

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11823.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ماسبيرو زمان على النايل سات