“مش هشتري السمبوسة من بره تاني” وصفة السمبوسة باللحم المفروم هشة ومقرمشة تدوب في الفم!

السمبوسة من أكثر المقبلات التي يشتهر تقديمها في شهر رمضان المبارك، المميز بها طعمها الرائع واللذيذة، إضافة إلى أنها سريعة تحضير ولا تتطلب وقت كبير لإعدادها، لذلك يفضلها الكثير من الأمهات إعدادها إلى أطفالهم، يمكن أن يتم حشوها بالكثير مثل الجبنة أو اللحم المفروم، تعتبر من أكثر أنواع الحشو التي تعطي نكهة مميزة للسمبوسة، يلائم تقديمها في التجمعات العائلية أو المناسبات المتنوعة، يقدم بجانبها الكثير من الوصفات مثل دجاج وطاجن مكرونة بالبشاميل، تتميز أنها تكون خفيفة على المعدة، خاصة لمن يعانون من القولون العصبي، اليوم سنقدم لكم طريقة تحضير السمبوسة باللحم المفروم هشة ومقرمشة بخطوات بسيطة.

طريقة تحضير السمبوسة باللحم المفروم هشة ومقرمشة

السمبوسة من أكثر الوصفات التي تتميز بطعمها الرائع ومذاقها الخاص، لا أحد يستطيع مقاومتها، يمكنك تحضيرها بكل سهولة بمكونات بسيطة للغاية، يلائم تقديمها في التجمعات العائلية أو المناسبات المتنوعة، للتعرف على كيفية تحضيرها، تابعي فيما يلي:

المقادير:

¼ كيلو من السمبوسة.

¼ كيلو من اللحم المفروم.

بصلة حجمها متوسط.

فصين من الثوم المهروس.

ملعقة من الكمون المهروس.

ملعقة من الكزبرة المهروسة.

½ ملعقة من الفلفل الأسود الناعم.

ملح بناء على ما ترغبين.

زيت من أجل القلي.

ثمرة طماطم، مقطعة إلى مربعات.

ثمرة فلفل، مقطعة إلى قطع صغيرة.

طريقة التحضير: