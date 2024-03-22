“ولا أجدعها حاتي” اعرفي طريقة كفتة الفراخ المشوية على أصولها بطعم هيجنن الكل!
تعتبر الكفتة المشوية من أكثر الأكلات الشهية في طعمها، سريعة التحضير، لذلك يفضلها الكثير من الأشخاص سواء الأطفال أو الكبار، الكثير يفضل تناول الكفتة باللحم المشوية، لكن هل سبق وتناولت الكفتة بالفراخ، تعتبر من أكثر الأكلات التي تتميز بطعمها الرائع ومذاقها الخاص، إضافة إلى أنها سهلة في تحضيرها، ولا تتطلب وقت كبير أو مجهود، يمكنك تحضيرها في المنزل وشويها بكل سهولة بمكونات أغلبها توجد لديك، لا أحد يستطيع مقاومه طعمها الرائع، يلائم تقديمها في المناسبات الخاصة والتجمعات العائلية في شهر رمضان المبارك، اليوم سنقدم لكم طريقة كفتة الفراخ المشوية على أصولها بخطوات بسيطة.
طريقة كفتة الفراخ المشوية على أصولها
كفتة الفراخ من أكثر الأكلات التي تتميز بطعمها الرائع، إضافة إلى أن تكلفتها بسيطة وطريقة تحضيرها لا تتطلب وقت ولا مجهود، يمكنك إعدادها بأقل التكاليف والخطوات، اليوم سنعرض لكم أسهل طريقة لإعداد الكفتة المشوية من خلال فيما يلي:
المكونات:
- ½ كيلو من الدجاج.
- بصلة حجمها متوسط، مبشورة، تكون مصفاه جيدا من الماء.
- ¼ كوب من البقدونس.
- ثمرة طماطم حجمها متوسط، مصفاة ناعمة.
- ملعقة من البقسماط.
- ثمرة فلفل أحمر حار أو ألوان، مقطعة إلى قطع صغيرة.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البابريكا، الفلفل الأسود، الثوم البودرة، بيكنج بودرة، كزبرة ناشفة.
- ماء البصل المبشور.
- ماء طماطم مبشورة.
- ملعقة من الصلصة الطماطم.
- بصلة مقطعة إلى شرائح.
- ملعقة من زيت النباتي.
- ملعقة من الملح، البابريكا.
طريقة التحضير:
- نحضر الدجاج، نفرمه جيدا حتى يصبح ناعما، ثم نضيف ماء البصل، ثم نضع البصل المبشورة والطماطم المبشورة والفلفل الألوان، ثم نفرم كل تلك المكونات حتى يصبح قوامها ناعم.
- نضع المزيج في وعاء، نضيف إليه البقسماط، الملح، البيكنج بودر، البابريكا، الثوم البودرة، الكزبرة الناشفة، البقدونس المهروس، نخلط جميع المكونات حتى يصبح المزيج متجانس.
- نغطي المزيج، يترك لمدة ساعة، ثم نقلبه جيدا.
- نحضر وعاء، نضيف إليه ماء الطماطم، ماء البصل، دهن الكفتة، نقلب جميع المكونات جيدا.
- نحضر اسياخ الشيش طاووق، نشكل الكفتة عليها
- نأخذ من التتبيلة، نضعها على الكفتة.
- نحضر صينية، وندهنها بالزيت، ونرص أسياخ الكفتة بها.
- ندخل الصينية إلى الفرن، في الرف الأخير.
- نضع مزيج الدهن على الكفته من فترة لأخرى.
- نقلب سيخ الكفته من فترة لأخرى حتى يكون لونها ناضج.
- نحضر طبق تقديم، نضيف إليه البصل الشرائح، الكزبرة، الملح، الزيت، نضيف إليه اسياخ الكفتة المشوية.