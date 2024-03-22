الحقي اشتري قبل ماتغلي … انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة 22 مارس 2024 داخل البورصة والاسواق المحلية

رصدت المؤشرات الأخيرة حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم في داخل بورصة الدواجن والمحلات التجارية، وذلك وفقًا للمعاملات الأخيرة داخل كل منهما، وجاء هذا التراجع في الأسعار بعد الاستقرار النسبي الذي مثله سعر جميع أنواع الدواجن لفترة طويلة، لم يكن من المتوقع بعدها أن يحدث انخفاض.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 22 مارس 2024 سعر منخفض بشكل واضح عن الأيام الماضية، التي كانت الأسعار بها مرتفعة حيث انخفض سعر الفراخ البيضاء بما يعادل حوالي 5 جنية عن سعر الأمس، وأيضًا تراجع سعر الدواجن الساسة نحو 3 جنيهات، وبالنسبة إلى سعر الفراخ البيضاء الأمهات فقد انخفض سعرها ما يساوي 8 جنيهات، ولكن يكون هناك تفاوت بسيط في الأسعار باختلاف المنطقة والمحل التجاري.

سعر الدواجن اليوم الجمعة

بعد الانخفاض الذي سجلته أسعار الدواجن في الأوقات الأخيرة، جاءت الأسعار كما يلي:

في المقدمة سجل سعر الفراخ البلدي، والذي وصل حتى 125 جنية.

كان سعر الفراخ البيضاء نحو 95 جنية في البورصة، وفي المحلات التجارية 105 جنية.

أما سعر الفراخ الساسو فقد سجلت 110 جنية للكيلو الواحد.

ثم سعر كيلو الفراخ الامهات، والذي تراجع حتى 81 جنية.

كذلك كان سعر كيلو البانية حوالي 220 جنية.

أيضاً كان سعر الكيلو الواحد من الاوراك نحو ما يصل إلى 105 جنية.

أما عن سعر الكتكوت الأبيض كان 25 جنية، وسعر الكتكوت الساسو نحو 12 جنية، وسعر الكتكوت البلدي حوالي 9 جنية.

جاء سعر كارتونة بيض الفراخ البيضاء نحو 150 جنية، وسعر كارتونة البيض الأحمر هو 153 جنية، وسعر كارتونة البيض البلدي كان 158 جنية

سعار العلف اليوم الجمعة