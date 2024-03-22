هتهيص إن شاء الله..حقيقة زيادة التموين في رمضان مع اقتراب صرف مخصصات إبريل 2024

حقيقة زيادة التموين في رمضان يبحث عنها ملايين المواطنيين في مصر المستفيدين من نظام الدعم الحكومي في صورة سلع تموينات ثابتة كل شهر، حيث يحصل كل مواطن على سلع تموينية مثل الزيت والأرز والسكر إجمالي سعرها 50 جنيه من المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ويستمر صرف السلع بالنظام المعتاد خلال شهر رمضان المبارك وفي المواعيد المحددة.

حقيقة زيادة التموين في رمضان

منذ انطلاق شهر رمضان المبارك وتزداد الأحاديث عن زيادة التموين في شهر الفضيل، مع انتشار بعض الأقاويل التي تؤكد صرف 100 جنيه إضافية لأصحاب بعض البطاقات، والجدير بالذكر أنه لا توجد أي مصادر رسمية تؤكد هذا الكلام حتى الآن، وقد ذكر وزير التموين الدكتور على مصيلحى أن الزيادات التموينية قرارات من اختصاص مجلس الوزراء، وأن وزارة التموين ليس لديها سلطة اتخاذ القرار حيث يحدد مجلس الوزراء الزيادات وفقا لخطة الموازنة العامة التي توضع لجميع مؤسسات الدولة، حيث يبلغ إجمالي السلع التموينية التي تصرفها الوزارة 127 مليار جنيه سنويا، كما يتم وضع 90 مليار جنيه لدعم الخبز حيث يحق للمواطن صرف 5 أرغفة يوميا من مخابز الوزارة.

موعد صرف تموين أبريل وأسعار السلع التموينية

تستعد وزارة التموين مع قرب نهاية شهر مارس إلى ضخ السلع التموينية في جميع الجمعيات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين، التي تغطي احتياجات المواطنين أصحاب بطاقات التموين ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، في صرف تموين شهر أبريل القادم يوم الاثنين الموافق 1 أبريل بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، طوال أيام الشهر وقد جاءت أسعار السلع المدعمة كما يلي.