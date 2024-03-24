وزارة التربية والتعليم تُعلن رسمياً عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 وفقاً للخريطة الدراسية

موعد امتحانات الترم الثاني 2024، يوجد العديد من الطلاب الموجودين في جمهورية مصر العربية يبحثون بصورة منتظمة عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 فالجدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني بدأ في يوم عشرة فبراير كما أن الكلبة يعتبرون هذا الفصل هو الأكثر امتحانات عن التيرم الأول لذلك دائما يريدون معرفة موعد انتهائه أو موعد بداية الامتحانات الخاصة بنهاية هذا الفصل الدراسي.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

كما ذكرنا من قبل أنه في الفترة الأخيرة قد ازدادت عمليات البحث عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024، وقامت وزارة التربية والتعليم بالتصريح أنه سوف يكون كما هو مخطط له ووفقا للجدول الزمني، وفي النقاط التالية سوف نوضح لكم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني:

من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الثانوية في يوم خمسة عشر من شهر يونيو.

وأن تنعقد الاختبارات المتأخرة الخاصة بالصفوف الإعدادية في يوم خمسة وعشرين من شهر مايو.

وسوف تبدأ الامتحانات النهائية لكافة الجامعات المصرية في شهر يونيو القادم.

الجدول الزمني الخاص بالفصل الدراسي الثاني

يكون الجدول الزمني الخاص بالفصل الدراسي الثاني والذي تم تحديد من وزارة التربية والتعليم المصرية كالآتي:

بداية الفصل الدراسي الثاني تكون في يوم عشرة من شهر فبراير.

أما بالنسبة لموعد امتحانات هذا الفصل من المقرر أن تبدأ يوم خمسة وعشرين من شهر مايو.

كما يجب أن يكون موعد الامتحانات النهائية للشهادة الإعدادية في يوم خمسة عشر من شهر يونيو.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 هذا ما تحدثنا عنه في السطور السابقة كما تحدثنا عن الجدول الزمني الخاص بالفصل الدراسي الثاني والموضوع من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية.