كم تبلغ قيمة زكاة الفطر هذا العام وموعد إخراجها؟ دار الأفتاء المصرية تُجيب وتوضح التفاصيل

قيمة زكاة الفطر وموعد اخراجها، من الأمور الهامة جداً في الوطن العربي ويبحث عنها الكثير من الأشخاص لذلك قامت دار الإفتاء المصرية بالرد على الأسئلة التي تكثر حول هذا الموضوع والتي كان منها سؤال هل نخرج الزكاة طعام أم مال فقط؟ وكان رد دار الإفتاء هو أنه هناك إتفاق من جمهور العلماء على أن الأصل إخراج الزكاة طعام.

قيمة زكاة الفطر وموعد اخراجها

لقد أشارت دار الإفتاء المصرية أن زكاة الفطر عن الحنفية تجب مع فجر يوم العيد، أما بالنسبة للحانبله والشافعية فإنهم يرون أنها تجب مع غروب شمس آخر يوم في رمضان، والمالكية والحنابلة أجازوا أنه يكمن إخراجها قبل ميعادها بيوم أو يومين، حيث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى أنه لا بأس إذا جلس من يقبض الزكاة، كما أنه لا يوجد ما يمنع تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان شرعاً بالإضافة إلى أنه ذلك الصحيح عند الشافعية وكان سند الشافعية أن الزكاة تجب بسببين هما صوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما يجوز تقديمه على الآخر.

مقدار زكاة الفطر وكيفية حسابها في مصر

لقد قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام إن مقدار زكاة الفطر هو ثلاثين جنية مصري لكل فرد كحد أدنى أما بالنسبة لقيمة فدية الصيام والتي تكون للأشخاص الذين يعجزون عن الصيام لسبب شرعي بشكل مستمر هو عشرين جنية مصري لهذه السنة.

تحدثنا في هذا المقال عن قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها وكيفية حسابها في جمهورية مصر العربية وذلك بناءً على كلام الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية.