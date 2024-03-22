تراجع مستمر في سعر الحديد اليوم “عز يهبط تاني” سعر حديد عز اليوم للمستهلك

عدم استقرار في أسعار سلع كثيرة في مصر نتيجة لتقلبات سعر الجنيه مقابل الدولار، حيث شهد اليوم تراجع في سعر حديد عز اليوم للمستهلك، فالكثيرون يتساءلون عن أسعار الحديد وتوقعات السعر في الأيام المقبلة، ومن خلال الأسطر التالية نبين أسعار الحديد في شركات مصر وتوقعات الأسعار في الفترة المقبلة.

سعر الحديد اليوم في الشركات

سجل اليوم الجمعة 22 مارس 2024سعر الحديد الخاص بالتسليح في الشركات المختلفة مثل عز، وبشاي، والسويس للصلب وغيرهم من الشركات الأسعار التالي:

شركة عز: سعر طن حديد التسليح: 48 ألف جنيه.

شركة بشاي: سعر طن حديد التسليح: 47 ألف و 500 جنيه.

شركة السويس للصلب: سعر طن حديد التسليح: 47 ألف جنيه.

المصريين: 47 ألف و 500 جنيه.

الكومي: 47 ألف جنيه.

العشري: 47 ألف و 500 جنيه.

مصر ستيل: 47 ألف جنيه.

بيانكو: 47 ألف و 500 جنيه.

الجارحي: 48 ألف جنيه.

حديد الدخلية: 48 ألف جنيه.

الجيوشي: 47 ألف جنيه.

المراكبي: 47 ألف جنيه.

عطية: 47 ألف و 500 جنيه.

سعر حديد عز اليوم للمستهلك اليوم السابع

وفقا لموقع اليوم السابع فقد شهد سعر الحديد اليوم الجمعة 22 مارس 2024 انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر الحديد خلال اليوم الأسعار التالية:

متوسط سعر الطن تراوح بين 48 ألف جنيه و 49920 جنيهًا.

السعر النهائي للمستهلك يصل إلى بين 50 ألف جنيه و 51.5 ألف جنيه.

مع العلم أن هذه الأسعار قد تختلف قليلًا من تاجر الأخر.

توقعات نتيجة انخفاض سعر الحديد اليوم

من الصعب التنبؤ بدقة ما إذا كان سعر الحديد سينخفض خلال الفترة القادمة، وذلك لعدة أسباب:

تذبذب أسعار المواد الخام: مثل خام الحديد وفحم الكوك، وتأثيرها على تكلفة الإنتاج.

سياسات الحكومة: مثل الرسوم الجمركية والضرائب، وتأثيرها على أسعار الحديد.

العرض والطلب: داخل مصر والعالم، وتأثيرهما على توازن السوق.

الأحداث العالمية: مثل الحروب والأزمات الاقتصادية، وتأثيرها على سلاسل التوريد.

لذلك ينقسم الخبراء حول تنبئات بسعر الحديد في الأيام القابلة إلى قسمين بعضهم يرى الارتفاع والآخرون يرى انخفاض الأسعار، ولكن كلهما علقها على نفس الأسباب السابقة.