رابط تحميل pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق علي منصة مظلتي لجميع المحافظات

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها في هذا التوقيت في العراق وتأتي عملية البحث بعد ان قامت وزارة العمل العراقية بالإعلان عن إمكانية الاستعلام الكترونيا عن أسماء الأشخاص المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024، كما قد وضعت وزارة العمل عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الذين يحق لهم الرعاية الاجتماعية، كما تعمل الحكومة جاهدة على توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها وتوفير السلع اللازمة.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

سوف نقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن اسماء الاشخاص المشمولين في الرعاية الاجتماعية عبر منصة وزارة العمل من خلال اتباع الخطوات التالية:

يرجى الدخول أولا على موقع وزارة العمل الإلكتروني الرسمي.

عليك تسجيل الدخول في الموقع وكتابة كافة البيانات بصورة صحيحة.

النقر بعد ذلك على كلمه استعلام.

الضغط في هذه الخطوة على كلمة بحث.

سوف تظهر أمامك على الشاشة جميع أسماء الأشخاص المشمولين في الرعايه الاجتماعيه.

الشروط اللازمة للحصول على الرعاية الاجتماعية.

قد وضعت وزارة العمل العراقية عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية ومن بين هذه الشروط ما يلي:

ان يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسيه.

أن يكون المتقدم مقيما في العراق بصورة مستمرة.

أن يكون عدد الاسره مكون من اربع افراد.

يجب إرفاق جميع البيانات والمستندات المطلوبة ورفعها بطريقة صحيحة.

في الختام نكون قد قمنا بعرض كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وأهم الشروط التي قد وضعتها وزارة العمل العراقية للحصول على الرعاية الاجتماعية.