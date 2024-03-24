تطورات كبيرة في أسعار الياميش والمكسرات خلال شهر رمضان 2024 (أعرف الأسعار)

اسعار ياميش رمضان 2024، ارتفعت معدلات البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل عن اسعار ياميش رمضان 2024 نظرا لاقتراب الشهر الفضيل اعاده الله بالخير على الجميع، ويعتبر ياميش رمضان من الأساسيات التي يجب أن تكون موجودة على السفرة المصرية في شهر رمضان، وتختلف أسعار الياميش وفقا لاختلاف الأنواع والأماكن في السوق المصري و لمعرفه كافه التفاصيل تابع معنا هذا المقال.

اسعار ياميش رمضان 2024

تختلف أسعار ياميش رمضان 2024 باختلاف جودة الأنواع والمكان التي يتم البيع من خلالها وقد جاء متوسط الاسعار على النحو الآتي:

بلغ سعر كيلو التمر نحو 40 جنيه الى 150 جنيه مصري على حسب جودة التمر ونوعه.

بلغ سعر كيلو من المشمشيه نحو مبلغ 149 جنيه مصري.

بلغ سعر كيلو من التين المجفف نحو مبلغ 60 جنيه مصري إلى 150 جنيه مصري.

بلغ سعر كيلو القراصيا نحو مبلغ 40 جنيه إلى 120 جنيه إذا كانت منزوع النواة.

بلغ سعر كيلو من الخوخ المجفف نحو مبلغ 50 جنيه مصري إلى 120 جنيه مصري.

بلغ سعر الكيلو الزبيب السوري نحو 80 جنيه مصري.

بلغ سعر كيلو من التمر هندي بحجم 300 جرام مبلغ 38 جنيه مصري.

بلغ سعر لفة قمر الدين اليوم ما بين 25 جنيه الى 30 جنيه مصري.

اسعار المكسرات في رمضان 2024

قد سجلت أسعار المكسرات في رمضان 2024 على النحو الآتي:

وصل سعر الكاجو اليوم ما بين 300 الى 650 جنيه.

وصل اسعار الفستق اليوم ما بين 350 الى 600 جنيه.

وصل سعر الكيلو عين الجمل اليوم ما بين 320 الى 500 جنيه.

وصل سعر البندق اليوم ما بين 200 الى 450 جنيه.

بذلك نكون قد أوضحنا لكم اسعار ياميش رمضان 2024 واسعار مكسرات رمضان 2024.