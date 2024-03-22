صدمه كبيرة حلت علينا..التموين تعلن ايقاف البطاقة في هذه الحالات.. هتندم ندم عمرك لو انت منهم..!!

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت وزارة التموين في الفترة الأخيرة عن إيقاف بطاقات التموين لبعض الفئات، مما أثار حالة من القلق والتوتر في صفوف المواطنين، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمحاربة الفساد وتقليل الهدر في الدعم الحكومي، ولكنه أثار جدلا واسعا بين المواطنين الذين يعتمدون بشكل كبير على هذا الدعم لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

الدعم التمويني

يشكل نظام الدعم التمويني جزءا هاما من السياسة الاجتماعية للحكومة المصرية، حيث يهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وعلى مر السنوات، ارتبطت بطاقات التموين بمستوى الفقر والحاجة وكانت تعتبر وسيلة فعالة لتحديد مستحقي الدعم، ولكن مع تزايد الفساد والتلاعب في نظام التموين، قررت الحكومة إجراء إصلاحات جذرية بهدف تحسين كفاءة النظام وضمان وصول الدعم إلى من يستحقه فعلا، وفي سياق هذه الإصلاحات، أعلنت وزارة التموين عن توقف بطاقات التموين لبعض الفئات، بحجة عدم تحقق الشروط اللازمة للحصول على الدعم أو وجود تكرار في استفادة بعض الأفراد من هذا الدعم، وهذا القرار أثار موجة من الانتقادات والانزعاج بين المواطنين الذين يرون فيه تهديدا لقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقف البطاقة في هذه الحاله

إذا قام صاحب البطاقة التموينية بترك بطاقة صرف الخبز الخاصة به لدى أي مخبز تمويني، فإنه سيتعرض لإيقاف استحقاقه بشكل نهائي، وسيتم تنبيهه مرتين، وفي حالة عدم الامتثال للتعليمات في المرتين الأولى والثانية، سيتم إيقاف استحقاقه نهائيا في المرة الثالثة، دون إمكانية تقديم شكوى لاسترجاع البطاقة مرة أخرى.