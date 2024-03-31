تراجع 2440 جنيه للطن.. اعرفوا سعر طن الحديد اليوم حديد عز بسوق مواد البناء اليوم الأحد 31 مارس

يبحث الكثير من المواطنين الآن عن سعر طن الحديد اليوم حديد عز الأحد الموافق 31 من شهر مارس 2024، حيث يعتبر الحديد من مواد البناء الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها أبدًا وكذلك الأسمنت ولذلك فأسعاره تشغل بال الكثيرين سواء المستهلكين أو التجار لكي يبيعوا بالسعر المحدث من قبل الشركات المصنعة له، وخلال هذا المقال سنتعرف على تفاصيل الأسعار.

سعر طن الحديد اليوم حديد عز

بعد التراجع المستمر في الأيام الماضية، يود الكثيرين التعرف على سعر طن الحديد اليوم حديد عز اليوم الأحد الموافق 31 من شهر مارس 2024 الموافق هجريًا 21 من شهر رمضان 1445هـ، وإليكم أسعار الحديد في مختلف الشركات المصرية:

طن الحديد بشركة عز الموزع وصل 46.500 جنيه تسليم أرض مصنع.

وصل سعر الحديد الاسترشادي لتجار بيع التجزئة سجل قيمة 48.175 جنيه مصري.

سجل سعر الحديد الاسترشادي لتجار الجملة بقيمة 47.663 جنيه للطن الواحد.

طن الحديد في شركة بيانكو جاءت 41.000 جنيه.

طن الحديد ببشاي جاء بنحو 45.000 جنيه مصري.

وصل طن الحديد العتال بقيمة 43.000 جنيه.

أما طن الحد بشركة المراكبي جاء بقيمة 43.000 جنيه مصري.

بينما جاء سعر الحديد بشركة الكومي بقيمة 42.000 جنيه مصري.

سعر الحديد في العشري جاء بنحو 41.000 جنيه مصري.

طن الحديد في سرحان جاء 42.000 جنيه.

سعر طن الحديد في المصريين وصل بنحو 45.000 جنيه مصري.

وصل طن الحديد في الجيوشي بقيمة 42.000 جنيه مصري.

وأخيرًا سعر الحديد بالجيوشي جاء بنحو 42.000 جنيه مصري.

أسعار الأسمنت اليوم

وبعد التعرف على سعر طن الحديد اليوم حديد عز، فإليكم أسعار الأسمنت: