“منصة مظلتي”..الوجبة السابعة أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 فى محافظات العراق نزلها pdf

في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم ولتحسين المستوى المعيشي للفرد يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عبر مواقع التواصل المختلفة ومحرك البحث جوجل عن أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 حتى يتمكن المواطنين من تلبيه الإحتياجات الخاصة بهم مع حلول شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر ونبين فيما يلي جميع التفاصيل.

أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

قامت الحكومة العراقية بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها في من يحق لهم الحصول الوجبة الأخيرة 2024 نوضحها فيما يلي:

أولا: لابد أن يكون مقدم الطلب حاملا للجنسية العراقية.

ثانيا: لابد أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل الأراضي العراقية.

ثالثا: لابد أن يكون عدد أفراد الأسرة أربعة أفراد على الأقل.

رابعا: لابد أن يتراوح عمر المتقدم للطلب بالنسبة للذكور من 18 سنه إلى 60 سنه.

خامسا: لابد أن يتراوح عمر مقدم الطلب بالنسبة للإناث من 15 سنه إلى 55 سنه.

سادسا: تقديم الأوراق الخاصة التي تثبت الدخل الشهري.

طريقة الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق

لكى يتمكن المواطن العراقي من الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص وهو موقع مظلتي التابع لوزارة العمل العراقية يوجد عدد خطوات لابد من إتباعها نوضحها فيما يلى: