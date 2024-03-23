هتقبض قبل العيد ؟.. المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر ابريل بالزيادة الجديدة لجميع الموظفين والبنوك – شوف حسابك

يتساءل عدد من العاملين داخل الدولة المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل فمن المعروف أن عيد الفطر المبارك يكون موعده في منتصف الشهر القادم لذلك يريد البعض التعرف على حقيقة صرف الراتب الشهري قبل بدء عيد الفطر، فمن المعروف أن رئاسة الجمهورية قامت بتزويد الرواتب خلال الشهر الجاري بمناسبة رمضان الكريم، حيث يتم البدء في صرفه خلال الفترة القادم، ومن خلال مقالنا نقدم لكم المواعيد المقررة فيها صرف رواتب شهر أبريل والتفاصيل الأخرى.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل

يعتبر موعد صرف مرتبات شهر ابريل من المواعيد التي يتم انتظارها من قبل جميع العاملين داخل الدولة المصرية، فمع اقتراب دخول عيد الفطر المبارك يريد البعض التعرف على حقيقة صرف رواتب العاملين بشكل مباشر، حيث تكون مواعيد الصرف كما يلي:

يعرف أن تلك الرواتب يتم صرفها بشكل دائم خلال اليوم الأول والعشرين من كل شهر ميلادي، أي أن تصرف خلال يوم 21 من أبريل.

يتم صرف الرواتب لى 3 أيام إضافية حتى يوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

أوضحت وزارة المالية عدم وجود نية لصرف تلك الرواتب في وقت مبكر قبل ذلك.

رواتب العاملين الجديدة بعد الزيادة

يحتاج عدد كبير من العاملين التعرف على قيمة الرواتب الجديدة التي سوف يتم صرفها لهم بعد الزيادة المقررة من قبل رئاسة الجمهورية، والتي تكون كما يلي:

يحصل عاملي الدرجة الممتازة على راتب يصل إلى حوالي 12200 جنيه مصري.

يحصل عاملي الدرجة العالية على راتب يصل إلى حوالي 10200 جنيه مصري.

يحصل عاملي الدرجة الخاصة بالمدير العام على راتب يصل إلى حوالي 9200 جنيه مصري.

يحصل عاملي الدرجة الأولى على راتب يصل إلى حوالي 8200 جنيه مصري.

يحصل عاملي الدرجة الثانية على راتب يصل إلى حوالي 8 آلاف جنيه مصري.

يحصل عاملي الدرجة الثالثة على راتب يصل إلى حوالي 7500 جنيه مصري.

يحصل عاملي الدرجة الرابعة على راتب يصل إلى حوالي 7 آلاف جنيه مصري.

يحصل عاملي الدرجة الخامسة على راتب يصل إلى حوالي 6500 جنيه مصري.

يحصل عاملي الدرجة السادسة على راتب يصل إلى حوالي 6 آلاف جنيه مصري.

أماكن صرف مرتبات أبريل