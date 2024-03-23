تكنولوجيا
“بمواصفات خارقة”.. هاتف Infinix Note 40 بكاميرا 108 ميجا بيكسل وبطارية 5000 مللي أمبير .. هينافس الآيفون وسامسونج
قدمت شركة انفينكس الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتفها الجديدة Infinix Note 40، والتي تتألف من أربعة هواتف مختلفة مصممة للتنافس في مختلف الفئات، وتأتي هذه الخطوة بعد كشف انفينكس عن سلسلة Note 30 في مايو من العام الماضي 2023، ولم يتم إطلاق هذه السلسلة في السوق المصري.
مواصفات هاتف Infinix Note 40
مميزات هاتف Infinix Note 40
|المميزات
|هاتف Infinix Note 40
|الكاميرا الأمامية
|بدقة 32 ميجابيكسل، فتحة عدسة F/2.2، دعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
|الكاميرا الخلفية
|– الرئيسية: بدقة 108 ميجابيكسل، فتحة عدسة F/1.9، مستشعر سامسونج كذا – الثانوية: بدقة 2 ميجابيكسل، فتحة عدسة F/2.4 للعزل
|تدعم الكاميرات الخلفية تصوير فيديوهات بجودة 1440p@30fps، مع فلاش LED رباعي
|نظام الصوت
|سماعات ستيريو من JBL
|منفذ السماعات
|الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملم
|NFC
|الهاتف يدعم خاصية NFC
|التعرف على الوجه والبصمة
|بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة مع دعم Faceunlock
|البطارية
|بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات والشحن العكسي عبر USB Type C، والشحن اللاسلكي بقدرة 20 وات والشحن اللاسلكي العكسي
|الألوان
|الأسود والذهبي
سعر هاتف Infinix Note 40
كما هو معتاد لم تُعلن إنفينكس عن أسعار هواتفها على نطاق عالمي، حيث يتم تحديد أسعار هواتف إنفينكس حسب كل بلد على حدة، حيث من المتوقع أن يبدأ سعر هاتف Infinix Note 40 الجديد من حوالي 200 دولار أمريكي للنسخة الوحيدة المتاحة منه.