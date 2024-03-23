تكنولوجيا

“بمواصفات خارقة”.. هاتف Infinix Note 40 بكاميرا 108 ميجا بيكسل وبطارية 5000 مللي أمبير .. هينافس الآيفون وسامسونج

صورة Salman Salmanمنذ 12 ساعة
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قدمت شركة انفينكس الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتفها الجديدة Infinix Note 40، والتي تتألف من أربعة هواتف مختلفة مصممة للتنافس في مختلف الفئات، وتأتي هذه الخطوة بعد كشف انفينكس عن سلسلة Note 30 في مايو من العام الماضي 2023، ولم يتم إطلاق هذه السلسلة في السوق المصري.

مواصفات هاتف Infinix Note 40

المواصفاتهاتف Infinix Note 40
الوزن والأبعادوزن 190 جرام، أبعاد 164.1×74.5×7.8 مم
المواد الخارجيةبلاستيكية بالكامل
مقاومة الماء والغباربشهادة IP54
شرائح الاتصالدعم تركيب شريحتي اتصال 4G، لا يدعم تركيب كارت ميموري
الشاشةنوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة 1080×2436 بكسل (FHD+ )، كثافة بيكسلات 393 PPI، سطوع يصل إلى 1300 شمعة، معدل تحديث 120 هرتز
المعالجميدياتك Helio G99 ثماني النواة، Cortex A76 بتردد 2.2 جيجا هرتز، دقة تصنيع 6 نانومتر، معالج رسومي Mali G57
نظام التشغيلانفينكس XOS 14 بنظام Android 14
مساحة التخزين256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام
الراماتنوع LPDDR4x والذاكرة UFS 2.2

مميزات هاتف Infinix Note 40

المميزات هاتف Infinix Note 40
الكاميرا الأماميةبدقة 32 ميجابيكسل، فتحة عدسة F/2.2، دعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
الكاميرا الخلفية– الرئيسية: بدقة 108 ميجابيكسل، فتحة عدسة F/1.9، مستشعر سامسونج كذا – الثانوية: بدقة 2 ميجابيكسل، فتحة عدسة F/2.4 للعزل
تدعم الكاميرات الخلفية تصوير فيديوهات بجودة 1440p@30fps، مع فلاش LED رباعي
نظام الصوتسماعات ستيريو من JBL
منفذ السماعاتالهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملم
NFCالهاتف يدعم خاصية NFC
التعرف على الوجه والبصمةبصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة مع دعم Faceunlock
البطاريةبسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات والشحن العكسي عبر USB Type C، والشحن اللاسلكي بقدرة 20 وات والشحن اللاسلكي العكسي
الألوانالأسود والذهبي

سعر هاتف Infinix Note 40

كما هو معتاد لم تُعلن إنفينكس عن أسعار هواتفها على نطاق عالمي، حيث يتم تحديد أسعار هواتف إنفينكس حسب كل بلد على حدة، حيث من المتوقع أن يبدأ سعر هاتف Infinix Note 40 الجديد من حوالي 200 دولار أمريكي للنسخة الوحيدة المتاحة منه.

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صورة Salman Salmanمنذ 12 ساعة
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صورة Salman

Salman

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