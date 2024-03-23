“بمواصفات خارقة”.. هاتف Infinix Note 40 بكاميرا 108 ميجا بيكسل وبطارية 5000 مللي أمبير .. هينافس الآيفون وسامسونج

قدمت شركة انفينكس الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتفها الجديدة Infinix Note 40، والتي تتألف من أربعة هواتف مختلفة مصممة للتنافس في مختلف الفئات، وتأتي هذه الخطوة بعد كشف انفينكس عن سلسلة Note 30 في مايو من العام الماضي 2023، ولم يتم إطلاق هذه السلسلة في السوق المصري.

مواصفات هاتف Infinix Note 40

المواصفات هاتف Infinix Note 40 الوزن والأبعاد وزن 190 جرام، أبعاد 164.1×74.5×7.8 مم المواد الخارجية بلاستيكية بالكامل مقاومة الماء والغبار بشهادة IP54 شرائح الاتصال دعم تركيب شريحتي اتصال 4G، لا يدعم تركيب كارت ميموري الشاشة نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة 1080×2436 بكسل (FHD+ )، كثافة بيكسلات 393 PPI، سطوع يصل إلى 1300 شمعة، معدل تحديث 120 هرتز المعالج ميدياتك Helio G99 ثماني النواة، Cortex A76 بتردد 2.2 جيجا هرتز، دقة تصنيع 6 نانومتر، معالج رسومي Mali G57 نظام التشغيل انفينكس XOS 14 بنظام Android 14 مساحة التخزين 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام الرامات نوع LPDDR4x والذاكرة UFS 2.2

مميزات هاتف Infinix Note 40

المميزات هاتف Infinix Note 40 الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل، فتحة عدسة F/2.2، دعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps الكاميرا الخلفية – الرئيسية: بدقة 108 ميجابيكسل، فتحة عدسة F/1.9، مستشعر سامسونج كذا – الثانوية: بدقة 2 ميجابيكسل، فتحة عدسة F/2.4 للعزل تدعم الكاميرات الخلفية تصوير فيديوهات بجودة 1440p@30fps، مع فلاش LED رباعي نظام الصوت سماعات ستيريو من JBL منفذ السماعات الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملم NFC الهاتف يدعم خاصية NFC التعرف على الوجه والبصمة بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة مع دعم Faceunlock البطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات والشحن العكسي عبر USB Type C، والشحن اللاسلكي بقدرة 20 وات والشحن اللاسلكي العكسي الألوان الأسود والذهبي

سعر هاتف Infinix Note 40

كما هو معتاد لم تُعلن إنفينكس عن أسعار هواتفها على نطاق عالمي، حيث يتم تحديد أسعار هواتف إنفينكس حسب كل بلد على حدة، حيث من المتوقع أن يبدأ سعر هاتف Infinix Note 40 الجديد من حوالي 200 دولار أمريكي للنسخة الوحيدة المتاحة منه.