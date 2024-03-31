“From Here”:كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس والشروط المطلوبة 2024

تسعى الحكومة التونسية جاهدة للعمل على الحد من نسبة البطالة و لتحسين المستوى المعيشي للأسرة التونسية، لذا قامت الحكومة التونسية ممثلة في وزارة الشؤون الإجتماعية بالإعلان عن منحة 300 دينار تونسي وذلك للأسر الأكثر احتياجا والفئات الأشد فقرا في ظل الظروف الإقتصادية التي يمر بها العالم والتي تمر بها المنطقة وغلاء الأسعار بشكل كبير ونبين فيما يلي التفاصيل الكاملة لتلك المنحة

منحة 300 دينار تونس

حتى يتمكن المواطنين التونسيين في الحصول على منحة ال 300 دينار تونسي المقدمة من وزارة الشؤون الإجتماعية لابد من الدخول إلى الموقع الخاص الذي قامت بإطلاقه وزارة الشؤون الإجتماعية وذلك تسهيلا على المواطنين حتى تتم عمليه التسجيل بكل سهوله ويسر وهو موقع أمان و نوضح تلك الخطوات فيما يلي:

أولا: الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الإجتماعيه التونسية.

ثانيا: اختيار منحة 300 دينار تونسي.

ثالثا: تكمله الاستماره المتواجدة بجميع البيانات المطلوبة مع التأكد من صحة تلك البيانات.

رابعا: الضغط على كلمة ارسال.

الشروط للحصول على منحة 300 دينار تونسي

قامت وزارة الشؤون الإجتماعية بفرض بعض الشروط التي يجب الإلتزام بها من قبل المتقدم لطلب المنحة ونوضح تلك الشروط فيما يلي:

أولا: لابد أن يكون المتقدم حاملا للجنسية التونسية.

ثانيا: لابد أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل الأراضي التونسية.

ثالثا: عدم تجاوز الدخل الشهري للمتقدم 180 دينار تونسي.

رابعا: لابد أن يكون المتقدم قد تم تسجيله مسبقا في الوكالة الوطنية للتأمين الإجتماعي.

خامسا: عدم وجود دخل شهري ثابت للمتقدم أو عدم إمتلاك أي أملاك عقارية أو أراضي ذات قيمة.

موعد صرف منحة 300 دينار تونسي

قامت وزارة الشؤون الإجتماعية بالإعلان عن موعد صرف منحة 300 دينار تونسي وهو الأول من كل شهر، وذلك عبر إرسال رساله نصيه لصاحب الطلب على الهاتف الجوال الخاص به، أو الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الإجتماعية وتقوم الوزارة تلقائيا بإيداع المنحة في الحساب البريدي الخاص بمقدم الطلب أو في حسابه البنكي.