انسي الشعر الخشن.. وصفة النشا وبذور الكتان أقوى كيرياتين طبيعي لفرد الشعر قبل العيد

وصفة النشا وبذور الكتان من أروع الوصفات الطبيعية التي ينصح باستخدامها الكثير من خبراء العناية بالشعر، حيث تعمل هذه الوصفة على فرد الشعر الخشن المجعد بشكل رائع وتمنحه القوة واللمعان الذي يحتاج إليه، وتساعد على ترطيبه وتحافظ عليه من الجفاف، وتعمل على تقوية بصيلات الشعر وتمنحه ملمس ناعم كالحرير من أول استخدام، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل وصفة النشا وبذور الكتان الرهيبة لفرد الشعر المجعد الخشن من أول مرة بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل وصفة النشا وبذور الكتان

تتكون هذه الوصفة من عدة مكونات بسيطة نجدها متوفرة بالمنزل وسوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

ملعقة كبيرة من حبوب بذور الكتان.

فنجان من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل وصفة النشا وبذور الكتان لفرد الشعر المجعد بكل سهولة وهي كما يأتي: –

نحضر إناء ونضع به كوب من الماء، ثم نضيف عليه بذور الكتان ونقلبهم مع بعض. نقوم بوضع الوعاء على النار ونتركه حتى يغلي ويصبح ثقيل القوام. نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نصفيه جيداً بواسطة المصفاة السلك. بعد ذلك نضع الخليط في وعاء ونضيف عليه النشا والزيوت ونقلبهم مع بعض حتى نحصل على خليط كريمي.

طريقة استخدام وصفة النشا وبذور الكتان

نقوم بغسل الشعر وتجفيفه جيداً من الماء، ثم نقوم بقسم الشعر إلي نصفين، ونقوم بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ثم نقوم بلف الشعر بكيس من النايلون ونتركه لمدة ساعتين، بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر وسوف نلاحظ الفرق، كما يفضل استخدام الوصفة مرة كل أسبوع حتى نحصل على نتائج مبهرة في أسرع وقت.

فوائد النشا وبذور الكتان للشعر

تحتوي هذه الوصفة على عناصر مفيدة لصحة الشعر حيث تعمل على تطول الشعر وتقوية بصيلاته، وتمنع الهيشان وتحافظ عليه من التلف، وتعالج تساقط الشعر وتساعد على قتل الفطريات المتراكمة حوله مما يجعله لا ينمو بشكل سليم، وهي تتميز بفاعليتها الكبيرة في معالجة الأمراض الجلدية التي تصيب فروة الرأس مثل الصدفية، والإكزيما، والثعلبة بفضل عناصرها الطبيعية التي تحمي الشعر وتقوية وتنظف فروة الرأس بشكل رائع.

ماسك النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر

نقوم بخلط فنجان من زيت الزيتون مع فنجان من النشا ونضيف عليهم ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي وملعقة من العسل ونقلبهم مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط كريمي، ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف وندلك برفق لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بلف الشعر بكيس من البلاستيك ويترك لمدة ساعة، بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر.