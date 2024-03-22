هسـه ⭕️ تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي mosla.gov.iq بالرقم الوطني

يتساءل الكثير من المواطنين العراقيين عن رابط اسماء الرعاية الاجتماعية، حيث قد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن خطوات الاستعلام الوجبة الأخيرة لجميع الأشخاص المستحقين والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة و وتعمل الحكومة العراقية على توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، كما أتاحت الوزارة التسجيل للمواطنين من خلال منصة مظلتي، ولمعرفة جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة حول هذا الشأن يمكنك متابعة هذا المقال.

اسماء الرعاية الاجتماعية

تعمل الحكومة العراقية على تقديم الدعم الاجتماعي لجميع مواطنيها الذين يحتاجوا الى ذلك وخاصة الاسر محدودة الدخل والفقراء، لذلك سوف يتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق قريبا وهو ما ينتظره عدد كبير من المواطنين في العراق نظرا لما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية وظروف صعبة في الوقت الحالي.

الشروط اللازمة للاستفادة من الرعاية الاجتماعية

يمكن الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة اذا توافرت الشروط التالية:

ضرورة ألا يكون الشخص المتقدم قادر على العمل.

يشترط ان يكون الشخص عراقيا او مقيما في دولة العراق.

يشترط ألا يمتلك اي املاك و عقارات.

يجب أن يكون من محدودي الدخل حيث لا يستطيع تغطية احتياجاته.

ضرورة أن يتمتع بحسن السير والسلوك.

خطوات استخراج اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكن الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب اولا الى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

. الضغط بعد ذلك على كلمه اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

النقر بعد ذلك على اسماء المشمولين مع اختيار الوجبة الاخيرة.

عليك ملء كافة البيانات اللازمة بصوره دقيقه.

الضغط بعد ذلك على زر الاستعلام.

وأخيراً، سوف تظهر أمامك على الشاشة جميع المعلومات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن دعم الرعاية التي تقدمه بصفة مستمرة للأسر المستحقة من الفقراء والمحتاجين، كما أعلنت عن عدة مستندات للتقديم في اسماء الرعاية الاجتماعية، هذه المستندات هي:

شهادة ميلاد يتوفر فيها السن المطلوب.

كذلك شهادة الإعاقة، لذوي الإعاقات.

شهادة تفيد المرض، لأصحاب الأمراض المزمنة.

ايضا شهادة الطلاق، للمطلقات.

وفاة الزوج للأرامل.

شهادة تثبت عدم وجود دخل ثابت

وثيقة تفيد بعدم وجود سجل. تجاري.

موعد اعلان اسماء الدفعة الاخيرة من الرعاية الاجتماعية

رغم الانتظار الطويل لكافة المتقدمين بطلبات الحصول علي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، لم يتم الاعلان بعد عن اخر دفعة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث سعت الدولة الي تحقيق كافة السبل وتسهيلها لكي الحصول الي الدعم المالي، وذلك من خلال توفير منصة مظلتي، كما دعت الدولة كافة المتقدمين الي تحديث البيانات الخاصة بهم، حتي يتم الجرد بصورة صحيحة وصرف الدعم المستحقين فقط.