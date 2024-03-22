لحظة بلحظة سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 يعود للانخفاض مرة أخرى تعرف على السعر الجديد

يبحث الكثيرون من المصريين على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الذي يفاجئنا كل يوم بجديد، فمنذ أن تم تحرير سعر الصرف وأسعار الذهب في تقلبات مستمرة بين صعود وهبوط، حتي يسجل عيار 21 اليوم سعرا جديدًا.

وعبر وقع البديل الإخباري نبين لكم أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 في مصر وتوقعات أسعار الذهب العالمية في الفترة القادمة.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 23 مارس 2024

شهد اليوم استقرار في سوق الذهب بعد ارتفاع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف على الجنيه والذي أدى إلى حدوث عدم استقرار في أسعار الذهب للأعيرة المختلفة، فقد شهد اليوم استقرار الأسعار لتصبح كالتالي:

عيار 24: 3434 جنيهًا

عيار 21: 3005 جنيهات

عيار 18: 2575 جنيهًا

الجنيه الذهب: 24040 جنيهًا

أوقية الذهب عالميًا: 2076 دولارًا

أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفع اليوم الجمعة 22 مارس سعر جنيه الذهب نحو 920 جنيهًا، ليسجل اليوم 25200 جنيها، بدلا من 24280 جنيهًا أمس، جاء هذا تزامنا مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا نحو 50 دولارًا للأونصة.

كما سجل اليوم أسعار الذهب للأعيرة المختلفة الأسعار التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 نحو 3150 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 نحو 2700 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

شهد اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 انخفاض في سعر الذهب عيار 21 ليسجل اليوم سعر 3034 جنيها للجرام، حيث انخفض سعره عن يوم امس بمقدار 45 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

كما تلاحظ اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 استقرارًا في عيار الذهب 24، والذي بلغ سعر ه اليوم 3468 جنيها للجرام الواحد، ومن الجدير بالذكر أن عيار ربما يكون الطب عليه أقل لذلك يحدث فيه استقرار غالبا.

سعر الذهب عيار 18 في مصر

كما شهد اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 استقرار في سعر الذهب عيار 18 على آخر ارتفاع له في الصاغة، والذي سجل 2601 جنيه.

سعر جنيه الذهب اليوم

وقد استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 في شعبة الذهب على 24280 جنيهًا.

هل ينخفض سعر الذهب الفترة القادمة؟

على صعيد الأسعار العالمية للذهب يواصل سعر أونصة الذهب العالمي التذبذب لليوم الرابع على التوالي، في حين تنتظر الأسواق نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

حيث أسفرت النتائج اليوم عن انخفاض سعر الذهب بنسبة 0.1% ليصل إلى أدنى مستوى عند 2154 دولار للأونصة، حيث افتتح جِلسة اليوم عند 2157 دولار للأونصة ويتداول حاليًا عند 2155 دولار.

وهو إلى ذلك من الصعوبة أيضا أن توضع توقعات مؤكدة للأسعار الذهب الفترة المقبلة بسبب تغير العوامل التي تتسبب في تقلبات أسعار الذهب.