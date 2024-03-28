جددها من هنا خطوات تجديد منحة البطالة 2024 + شروط التجديد

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر بالإعلان عن تجديد منحة البطالة 6 أشهر، و تيسيرا على المواطنين الجزائريين قامت الوكالة بالإعلان أن تجديد المنحة متاح عن طريق منصة وسيط أون لاين، والذي قامت الوكالة بإنشائه حتى يتمكن المواطن من التسجيل في منحة البطالة بكل سهولة ويسر، وذلك في جميع الولايات الجزائرية والتي تقوم بها الدولة للوقوف بجانب المواطن الجزائري وفي ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم وضمان عيش حياة كريمة للأسرة الجزائرية.

تجديد منحة البطالة 2024

يبحث الكثير من المواطنين الجزائريين عن كيفية التسجيل في منحة البطالة كل 6 أشهر 2024، لذا قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بإتاحة تطبيق والذي يمكن من خلاله التسجيل بكل سهوله عن طريق الهاتف الجوال أو جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتقدم، ونبين فيما يلي الخطوات اللازمة حتى تتم عملية التسجيل بنجاح:

أولا: الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل ومن ثم إختيار رابط منصة تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر.

ثانيا: إدخال رقم الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

ثالثا: لابد من إدخال الرقم الخاص بالتسجيل الذي تم استلامه سابقا من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل.

رابعا: إختيار كلمة تجديد أو إعادة تفعيل والضغط على تأكيد.

خامسا: تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والتأكد من صحة جميع البيانات المدونة بداخله ومن ثم يتم قبول الطلب وتتم عمليه التجديد في منحة البطالة بشكل صحيح.

شروط التجديد في منحة البطالة 2024 في الجزائر

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بالإعلان عن الاشتراطات التي يجب توافرها التجديد في منحة البطالة 6 أشهر نوضحها فيما يلى: