اعرف هتفول بكام انهارده ؟ .. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 2024/3/22 وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي

يتصدر محركات البحث عن أسعار البنزين والسولار اليوم، وذلك مع إقتراب موعد انعقاد لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، وذلك لتحديد الأسعار في السوق المحلي، بالإضافة إلى القرارات الأخيرة للبنك المركزي برفع سعر الفائدة 6 %، وأيضًا تحرير سعر الصرف، كما تشير بعض المؤشرات التي توحي باحتمالية تحريك سعر المحروقات، كما قال المهندس مدحت يوسف رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، بأن الحكومة لا تطبق تكلفة المنتج الفعلية على سعر البيع للمستهلك، وذلك منذ فترة لمراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، كما أضاف أن الدولة تتحمل في الوضع الحالي دعم المنتجات البترولية حيث يصل إلى مستوى يفوق مائة وعشرون مليار جنيه.

أسعار البنزين والسولار اليوم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان سابق أنه سوف يتم تحديد أسعار البنزين والسولار اليوم، وذلك وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها الدوري القادم، كما أكددت على أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تغيير في الأسعار، وهي على النحو التالي:

حيث يبلغ سعر لتر البنزين 80 قيمة 10 جنيهًا.

كما يبلغ سعر لتر البنزين نوع 92 بقيمة 11.5 جنيهًا.

أما سعر لتر البنزين نوع 95 يبلغ 12.5 جنيهًا.

كما يسجل اليوم سعر لتر السولار قيمة 7.25 جنيهات.

ومن ثم يسجل اليوم سعر لتر الكيروسين بقيمة 8.25 جنيهات.

أما سعر إسطوانات البوتاجاز يسجل بقيمة 80 جنيهًا.

ما هو موعد اجتماع لجنة التسعير للمنتجات البترولية؟

كان آخر اجتماع للجنة التسعير للمواد البترولية في العام في شهر فبراير الماضي، حيث يتم عقد اجتماع لجنة التسعير للمنتجات البترولية خلال الشهر الجاري، ومن ثم يتم هذا الاجتماع بهدف تحديد أسعار البنزين والسولار سواء بالارتفاع أو الإنخفاض أو التثبيت، وذلك طبقًا للأسعار العالمية والتقلبات الاقتصادية الصعبة، وذلك بالتزامن مع القرارات الرسمية من البنك المركزي الأخيرة، والتي تنص على رفع سعر الفائدة 6 %، بالإضافة أيضًا إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري بالبنوك.

طرق ترشيد استهلاك وقود سيارتك بعد زيادة سعر البنزين والسولار.

إيقاف محرك السيارة

يجب إيقاف تشغيل المحرك في التكدس المروري أو عند التوقف لمدة تزيد على 15 ثانية، حيث إن دوران المحرك على الوضع المحايد لمدة ساعة تقريبا يستهلك حوالي 1 لتر من الوقود.

التأكد من سلامة الإطارات

يلزم مراجعة ضغط هواء الإطارات بانتظام، نظرا لأن انخفاض ضغط هواء الإطارات بمعدل 0.2 بار يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 10%.

اتباع أسلوب قيادة معتدل

في العموم، يمكن ترشيد استهلاك الوقود من خلال القيادة بطريقة كاشفة للطريق والنقل إلى التعشيقة الأعلى في الوقت المناسب، مع تجنب مناورات التسارع والكبح الشديدة والمفاجئة.

تشغيل الأجهزة للضرورة

ينبغي تشغيل الأجهزة المستهلكة للطاقة مثل مكيف الهواء وتدفئة المقاعد والزجاج الخلفي في حالة الاحتياج إليها فقط.