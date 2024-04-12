“صندوق الحماية الاجتماعية 300 ريال عماني“ حقيقة زيادة قيمة منفعة كبار السن بعمان spf.gov.om كيفية التسجيل والشروط المطلوبة

قامت سلطنة عمان بإطلاق منفعة كبار السن والتي تعتبر واحدة من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للغير قادرين على العمل وليس لديهم دخل ثابت وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم ومواجهة غلاء الأسعار كما أن الدولة قامت أيضا بزيادة قيمة منفعة كبار السن بعمان، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح أيضا الشروط اللازم توافرها من أجل التسجيل في المنفعة.

زيادة قيمة منفعة كبار السن بعمان

حرصت الحكومة العمانية على توفير دعم مالي يتم صرفه للأشخاص الذين أعمارهم 60 عام فيما أكثر وذلك بسبب عدم قدرتهم على العمل مع التقدم في العمر، ووفقا لما أعلن عنه صندوق الحماية الاجتماعية داخل السلطنة أنه من المقرر أن زيادة قيمة منفعة كبار السن وذلك لتكون 300 ريال بدلا من 115 ريال وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ماهي شروط التسجيل في منفعة كبار السن

قامت الجهات المعنية بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في منفعة كبار السن ومن أبرز تلك الشروط:

يشترط أن يكون المتقدم لديه حساب في منظومة الحماية الاجتماعية بالسلطنة.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العمانية

يشترط على المتقدم إدخال الرقم المدني الخاص به.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون عمر المتقدم بداية من 60 عام فيما أكثر.

يجب أن يكون المتقدم متواجد داخل السلطنة بشكل دائم.

خطوات التسجيل على منفعة كبار السن

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل التقديم على المنحة: