“سلي صيامك”.. مميزات في ماين كرافت التعليمية Minecraft Education Edition 2024 يجب توفرها بالنسخة العادية

تحتوي ماين كرافت التعليمية Minecraft Education Edition على العديد من المميزات المختلفة عن النسخة العادية، حيث يحتوي الإصدار الجافا من لعبة ماين كرافت على العديد من الكتل والأدوات في مخزونه، يمكن بسهولة أن يجد بعضها من القليل الذي يُنسى إلى حد ما في إصدار التعليم مكاناً في اللعبة الرئيسية؛ وفي السطور التالية نستعرض بعض تلك المميزات الذي يجب توفرها في نسخة الجفا.

مميزات في ماين كرافت التعليمية

بعض العناصر من نسخة التعليم في ماين كرافت، مثل الكلور والعناصر الدورية المختلفة، بالتأكيد لا تتناسب مع الطابع الخيالي نوعًا ما للعبة جافا، لكن العناصر ستندمج على الفور في العالم وحتى قد تؤدي إلى ميزات جديدة. مع وجود العديد من الكتل والعناصر من النسخة التعليمية، فإن العناصر التالية بالتأكيد مفقودة في النسخة الجافا:

1- مصدر ضوء بسيط وممتع

مصدر الضوء اللامع في لعبة ماينكرافت التعليمية، مع استخدام غالبية كبيرة من اللاعبين للمودات للحصول على إضاءة ديناميكية في الإعدادات الأساسية، بما في ذلك عصا الإشعاع في الطبعة الجافا يمكن أن تقدم مصدر ضوء محمولًا ممتعًا، على الرغم من كونه قد يكون أكثر تكلفة؛ تأتي عصا الإشعاع، التي يمكن تشغيلها وإيقافها وتتمتع بمتانة معينة، بكل لون من الألوان الممكنة للأصباغ، مما يوفر مصادر ضوء قابلة للتخصيص؛ حاليًا، لا تقدم عصا الإشعاع إضاءة ديناميكية، ولكن بالنظر إلى الاستخدامات المحدودة للعنصر، فإن إدخاله كمصدر ضوء خاص ولا يمكن وضعه سيكون مثاليًا.

2- بالونات

طريقة إبداعية لتحريك المخلوقات بالبالون، الذي يبدو بسيطًا، هو ترقية مذهلة بالإضافة إلى الحبل، إذا لم يكن مجرد عنصر زخرفي ممتع. مصنوع من الهيليوم واللاتكس والصبغة، يمكن أن تقدم البالونات طريقة سهلة للحركة الرأسية في جافا؛ كما يوحي العنصر، يجذب البالون أي مخلوقات سالمة مرتبطة به إلى السماء حتى يتم إزالتهما ما لم يتم فجر البالون؛ بالنسبة للاعبين الذين يمتلكون قواعد أكبر أو أعلى، أو للاعبين الذين يرغبون في إرسال حيوانات أصدقائهم بعيدًا، يقدم البالون مرونة.

3- لوحة الطباشير

تقدم لوحة الطباشر خيارات أكثر من مجرد لافتة، حيث تعد اللافتات على خوادم ماين كرافت جزء أساسي من الحفظ في المتاجر وبناء الأساطير وأكثر من ذلك؛ بينما حصلت اللافتات مؤخرًا على تحديثات مع إدخال الحبر المضيء والقدرة على تحرير اللافتات الموضوعة، فإن المشكلة الأكثر وضوحًا مع اللافتات لا تزال واضحة، خاصةً وأن حجمها المحدود؛ تتميز اللوحات السوداء بأنها البديل المثالي لللافتات الموجهة للمدارس في إصدار التعليم المركز على جافا حيث يمكن أن تتناسب بسهولة مع وجود أحجام متنوعة وخلفية سوداء صلبة، بدلًا من الدعم الخشبي المعتاد.

تنزيل لعبة ماين كرافت

ويمكن لجميع اللاعبين تنزيل الإصدار الأخير من لعبة ماين كرافت من خلال الدخول على جوجل بلاي عبر أجهزة الأندرويد، وآب ستور عبر أجهزة الآيفون، ثم اتباع الخطوات التالية:

كتابة اسم اللاعبة في مربع البحث.

النقر على “تثبيت” أو “تحديث” في حال كنت تمتلك اللعبة على جهازك وترغب في تحديثها.

الانتظار حتى الانتهاء من عملية التحميل.

فتح اللعبة والاستمتاع بالإصدار الجديد والمميزات الإضافية.

تنزيل ماين كرافت على الكمبيوتر

اتبع الخطوات التالية للحصول على ماين كرافت على جهازك الكمبيوتر:

ابدأ بفتح متصفح الإنترنت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك واكتب “Minecraft” في مربع البحث.

انقر للدخول إلى الموقع الرسمي للعبة ماين كرافت.

عند الوصول إلى الموقع، ابحث عن خيار “تنزيل” أو “Download” وانقر عليه.

ستظهر لك الخيارات المتاحة لنظام التشغيل الخاص بك (Windows، macOS، Linux).

اختر النظام الذي تستخدمه (مثل Windows) وانقر على زر “تنزيل” لبدء عملية تنزيل اللعبة.

بعد اكتمال التنزيل، انقر نقرًا مزدوجًا على ملف التنزيل لبدء عملية تثبيت اللعبة.

ستظهر لك شاشة تثبيت اللعبة، اتبع التعليمات على الشاشة وانتظر حتى اكتمال عملية التثبيت.

متطلبات تشغيل لعبة ماين كرافت

متطلبات تشغيل لعبة ماين كرافت على أجهزة الأندرويد تتطلب نظام تشغيل أندرويد بنسخة 5 أو أحدث؛ كما يجب أن يتوفر في الجهاز ذاكرة عشوائية بحجم لا يقل عن 2 جيجا بايت لتشغيل اللعبة بشكل سلس وخالي من التهنيجات؛ بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتوفر مساحة تخزين فارغة بحجم 200 ميجا بايت على الأقل لتثبيت اللعبة وتشغيلها بدون مشاكل؛ وأخيرًا، ينبغي أن يكون للجهاز معالج بتردد 1 جيجا هرتز على الأقل لتشغيل اللعبة بكفاءة وبدون تأخير.