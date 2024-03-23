“حملها وألعب“ تنزيل لعبة فورت نايت Fortnite 2024 آخر إصدار للأندرويد والآيفون
لعبة Fortnite
تعتبر لعبة فورت نايت 2024 واحدة من ألعاب الفيديو التي حازت على نسبة كبيرة من اللاعبين من مختلف الدول ومختلف الأعمار وذلك بسبب أجواء الإثارة والمغامرة التي تقدمها اللعبة، تم إطلاق اللعبة لأول مرة في عام 2018 وهي تعتمد على فكرة قتال الأعداء، تقوم اللعبة بتقديم رسومات عالية الجودة مما يمنحك شعور اللعب وكأنك على أرض الواقع، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات تحميل اللعبة.
لعبة فورت نايت 2024
تقوم لعبة فورت نايت على أنه يتم وضع اللاعب في عالم مفتوح يبدأ في تجميع الأسلحة والمعدات الطبية والعتاد وذلك من أجل القضاء على الأعداء والحرص على أن يبقى اللاعب على قيد الحياة وذلك حتى يفوز بالجولة، كما أن اللعبة تتيح للاعب أيضا مواد البناء وذلك ليسعى نحو بناء محصنات يختبئ بها من العدو بالإضافة إلى أنها توفر الكثير من أدوات التنقل التي تسهل على اللاعب التنقل في جميع أنحاء الخريطة وبكل سهولة.
كيفية تحميل لعبة فورت نايت
لتحميل لعبة فورت نايت يجب اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون كالتالي:
- في البداية يجب عليك الدخول على متجر التطبيقات الموجود لديك، والذي يكون Google Play في أجهزة الأندرويد، أو app store على أجهزة الآيفون.
- في شريط البحث قم بكتابة اسم اللعبة، ثم انقر على أول نتائج البحث.
- قم بالنقر على خانة تحميل اللعبة وانتظر حتى يتم تثبيت اللعبة على الهاتف.
- توجه إلى قائمة التطبيقات الخاصة بك واضغط على أيقونة اللعبة.
- اتبع التعليمات وقم بإنشاء حساب واستمتع باللعب مع أصدقائك.