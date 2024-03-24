“100.000 دينار عراقي“ وزارة المالية العراقية تكشف سلم رواتب المتقاعدين الجديد 2024 بالعراق بعد الزيادة الأخيرة

صرحت الحكومة العراقية عن رواتب المتقاعدين 2024 بالعراق والتي من المقرر زيادة الراتب الخاص بهم بقيمة مالية تصل حتى 100.000 دينار وذلك من أجل مساعدة المواطنين على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة كريمة لهم، ولكن يجب العلم أن الحالات الذين راتبهم مليون دينار فيما أعلى لم يكن لديهم أي زيادة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

رواتب المتقاعدين 2024 بالعراق

قامت الجهات المعنية بالإعلان عن سلم رواتب المتقاعدين داخل العراق، والتي من المقرر أن تكون كالتالي:

من المقرر أن الأشخاص الذين كان راتبهم 500.000 ألف دينار بعد الزيادة سوف يصبح 600 ألف دينار.

بينما المتقاعدين الذين كانوا يحصلوا على راتب قيمته 600 ألف دينار سوف يصبح بعد الزيادة 700.000 دينار.

المتقاعدين الذين كان الراتب الخاص بهم 700 ألف دينار سوف يكون بعد الزيادة المقررة 800 ألف دينار.

أما الأشخاص الذين كان راتبهم 800.000 دينار بعد الزيادة سوف يصبح 900 ألف دينار.

الحالات التي كانت تحصل على راتب قيمته 900 ألف بعد الزيادة سوف يصبح مليون دينار.

ما هي شروط صرف رواتب المتقاعدين في العراق؟

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط اللازم توافرها عند التقديم على رواتب المتقاعدين وهي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يشترط أن يكون متواجد داخل الدولى بشكل مستمر.

يجب أن يكون عمر المتقدم 60 عام فيما أكثر.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند الاستعلام عن رواتب المتقاعدين والتي تكون كالتالي: