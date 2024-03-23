واخيرا بعد طول انتظار .. download اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة pdf عبر منصة مظلتي

يبجث الكثير من المواطنين عن اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة، حيث يعد من بين المشاريع الحكومية التي تهدف إلى دعم الشرائح الأكثر احتياجًا، كما تقدم الخدمة للأسر والأفراد الذين يعانون من الفقر في دولة العراق، بالإضافة إلي مواطني الدول الأخرى المقيمين في العراق إقامة دائمة وقانونية، لذا سوف نتعرف في هذا المقال كافة التفاصيل.

اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة

يمكنك الحصول على كشوفات اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة، وذلك من خلال اتباع الآتي:

أولًا قم بالولوج إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم بعد ذلك قم بالإنتقال إلى قسم برنامج الرعاية الإجتماعية.

كما يتم تحديد اختيار قوائم اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

ثم بعد ذلك يتم إدخال الاسم بالكامل ورقم الهوية الوطنية الخاصين بالمتقدم.

وبعد ذلك يتم الضغط على استعلام، ثم يتم عرض نتائج البحث عن الأسماء المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

الشروط اللازمة للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في العراق عن الشروط الازمة للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية، ومن هذه الشروط ما يلي:

ينبغي ألا يكون المتقدم مستفيدًا حاليًا من أي برامج مساعدة أخرى موجهة له.

كما يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة مكون من 4 أشخاص على الأقل.

كما يجب على المتقدمين تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت حقهم في الحصول على الدعم مما يعزز شفافية العملية.

ومن ثم ينبغي أن يتراوح عمر المتقدمين ما بين 18 و60 سنة للذكور، أما الإناث يتراوح أعمارهم ما بين 18 و55 سنة، وذلك يساهم في تحديد الفئات العمرية التي تحتاج إلى الدعم بشكل أكبر.

كما يشترط على المتقدم أن لا يمتلك أي دخل آخر أو ممتلكات عقارية ثمينة.

وكذلك أيضًا يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على الجنسية العراقية، ومقيمًا داخل دولة العراق، وهذا يعزز الاستفادة من البرنامج للمواطنين الذين يعيشون داخل حدود البلاد.

الأوراق المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدة وثائق للتقديم في اسماء الرعاية الاجتماعية، هذه الأوراق هي:

شهادة ميلاد يتوفر فيها السن المطلوب للتقديم في الرعاية الاجتماعية.

كذلك شهادة الإعاقة لذوي الإعاقات.

شهادة تفيد المرض لأصحاب الأمراض المزمنة.

ايضا شهادة الطلاق للمطلقات.

وفاة الزوج للأرامل.

شهادة تثبت عدم وجود دخل ثابت.

وثيقة تفيد بعدم وجود سجل تجاري.

الفئات المشمولة فى خدمة الرعاية الاجتماعية فى العراق

حددت الدولة الفئات المشمولة فى خدمة الرعاية الاجتماعية والوجبة الأخيرة، وهي كالتالي: