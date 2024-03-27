“التقديم هنا”: خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر 2024 والشروط عبر وكالة عدل

قام السيد عبد المجيد تبون رئيس البلاد بالإعلان عن قرب موعد الحجز في سكنات عدل 3 والتي تقوم بها الدولة للوقوف بجانب المواطن العراقي وتوفير مسكن ملائم للأسرة الجزائرية، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجتاح العالم، لذلك يبحث الكثير من المواطنين الجزائريين عبر مواقع التواصل المختلفة ومحرك البحث جوجل داخل البلاد عن كيفية التسجيل في سكنات عدل 3، وخاصة من هم محدود الدخل، والذين لا يمتلكون سكن ملائم لأسرهم وللحصول على تلك الوحدة السكنية يوجد عدة خطوات حتى تتم عملية التسجيل بنجاح

خطوات التسجيل للحصول على استمارة سكنات عدل 3

قامت الحكومه الجزائريه ممثلة في وزارة الإسكان بتخصيص رابط خاص وذلك حتى يتمكن المواطن الجزائري من التسجيل في سكنات عدل 3 بطريقة سهله وحتى تتم عملية التسجيل يوجد عدة خطوات نوضحها في المقال التالي:

أولا: الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوكالة عدل.

ثانيا: الضغط على إنشاء حساب.

ثالثا: كتابه البيانات الخاصه بالمتقدم مع مراعاة أن يكون الإسم كاملا ورقم الهوية الوطنية صحيحا.

رابعا: النقر على تسجيل الدخول بعد مراجعه البيانات الخاصه بالمستفيد.

خامسا: إرفاق صورة ضوئية من المستندات المطلوبة في الإستمارة.

سادسا: سداد كافة المبالغ المطلوبة مع حرص على طباعة الإستمارة والعمل على عدم فقدانها.

شروط الحصول على وحدة سكنات عدل 3

قامت الحكومه الجزائريه ممثلة في وزارة الإسكان بوضع بعض الإشتراطات التي لابد من توافرها في من يحق لهم التسجيل في الحصول على وحدة سكنية في سكنات عدل 3 نبينها فيما يلي: