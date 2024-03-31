بادر بالحجز nid-moi.gov.iq.. رابط حجز البطاقة الوطنية فى العراق 2024

في ظل سعيها الدائم لمواكبة التطور المستمر و للنهوض بالمواطن العراقي قامت الحكومة العراقية بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق، لذا يبحث الكثير من المواطنين العراقيين داخل البلاد عبر مواقع التواصل المختلفة عن كيفية حجز الإستمارة الخاصة بالبطاقة الوطنية الموحدة، والتي قامت بها الدولة تسهيلا على المواطنين في المعاملات الحكومية.

رابط حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق

قامت وزارة الداخلية العراقية بإنشاء موقع رسمي خاص هو رابط حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024، وحتى يتمكن المواطن من حجز تلك الإستمارة يوجد بعض الخطوات يجب اتباعها نبينها فيما يلي:

أولا: الدخول على الرابط الخاص بالبطاقة الوطنية الموحدة.

ثانيا: في حالة ظهور رمز التحقق لابد من كتابته بطريقة صحيحة حتى يتم الإنتقال إلى الخطوة التي تليها.

ثالثا: يجب إدخال كافة البيانات الخاصة بالمستفيد من الإسم كاملا ورقم الهوية الوطنية مع التأكد من صحة جميع البيانات.

رابعا: يجب إدخال عدد أفراد الأسرة الذين تجاوزوا سن ال 12 سنه.

خامسا: التأكد من كتابة رقم الهاتف الجوال الخاص بالمستفيد باللغة الإنجليزية.

سادسا: الضغط على إنتهاء عملية الحجز.

سابعا: يجب التأكد قبل مغادرة الموقع من طباعة إيصال الحجز الخاص بالمتقدم والذي يظهر على الشاشة حتى يتمكن المواطن بالمتابعة فيما بعد.

شروط حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة 2024

قامت الحكومة العراقية بوضع بعض الإشتراطات التي يجب توافرها في من يحق لهم الإستفادة من حجز إستمارة البطاقة الوطنية الموحدة 2024 نبينها فيما يلي: