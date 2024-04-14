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بزيادة 300000 دينار عراقى..سلم رواتب الموظفين في العراق 2024 وزارة المالية العراقية
وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين
قامت وزارة المالية العراقية بالإعلان عن زيادة رواتب الموظفين 2024 في البلاد، و أكدت الوزارة أن نسبة الزيادة ستكون 150% ،وتكون تلك الزيادة لكافة الموظفين داخل البلاد، وجميع الدرجات الوظيفية، و تأتى تلك الزيادة في ظل عمل الدولة على النهوض بالمواطن العراقي والوقوف بجانب الأسرة العراقية من أجل عيش حياة كريمة ومستوى معيشي متميز في ظل الازمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم ولكن حتى هذه اللحظة لم تقوم الحكومة أو وزارة المالية بتحديد موعد تلك الزيادة.
وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين
في ظل سعيها الدائم للنهوض بالمجتمع العراقي وضمان حياة كريمة للأسر الاشد احتياجا و الأكثر فقرا قامت وزارة المالية العراقية بزيادة رواتب الموظفين وذلك حتى يتمكن المواطن البسيط من محدودي الدخل والذين لا يمتلكون أي دخل آخر غير الراتب الخاص به من مواجهه ارتفاع الاسعار.
سلم رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة الجديدة
يبحث الكثير من الموظفين داخل البلاد عبر مواقع التواصل المختلفة ومحرك البحث جوجل عن نسبة الزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخرا ونبين فيما يلي تلك الزيادة:
- اولا: الموظف التي كان يبلغ قيمه الراتب الخاص به704,000 دينار عراقي سيصبح راتبه بعد الزيادة الأخيرة مليون و 56 الف دينار عراقي.
- ثانيا: الموظف الذي كان يتقاضى راتبا قيمته 697 الف دينار عراقي أصبح بعد الزيادة مليون 45,500 دينار عراقي.
- ثالثا: الموظف الذي كان يتقاضى راتبا قيمته 669 الف دينار عراقي سيصبح الراتب الخاص به مليون و3000 دينار عراقي.
- رابعا: الموظف الذي كان يتقاضى راتبا بقيمه 616 الف دينار عراقي سيصبح راتبه بعد الزيادة الأخيرة 942 الف دينار عراقي.