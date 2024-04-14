بزيادة 300000 دينار عراقى..سلم رواتب الموظفين في العراق 2024 وزارة المالية العراقية

قامت وزارة المالية العراقية بالإعلان عن زيادة رواتب الموظفين 2024 في البلاد، و أكدت الوزارة أن نسبة الزيادة ستكون 150% ،وتكون تلك الزيادة لكافة الموظفين داخل البلاد، وجميع الدرجات الوظيفية، و تأتى تلك الزيادة في ظل عمل الدولة على النهوض بالمواطن العراقي والوقوف بجانب الأسرة العراقية من أجل عيش حياة كريمة ومستوى معيشي متميز في ظل الازمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم ولكن حتى هذه اللحظة لم تقوم الحكومة أو وزارة المالية بتحديد موعد تلك الزيادة.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

في ظل سعيها الدائم للنهوض بالمجتمع العراقي وضمان حياة كريمة للأسر الاشد احتياجا و الأكثر فقرا قامت وزارة المالية العراقية بزيادة رواتب الموظفين وذلك حتى يتمكن المواطن البسيط من محدودي الدخل والذين لا يمتلكون أي دخل آخر غير الراتب الخاص به من مواجهه ارتفاع الاسعار.

سلم رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة الجديدة

يبحث الكثير من الموظفين داخل البلاد عبر مواقع التواصل المختلفة ومحرك البحث جوجل عن نسبة الزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخرا ونبين فيما يلي تلك الزيادة: