“بزيادة قدرها 100.000 دينار عراقي” .. سلم رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الأخيرة 2024

في ظل الأزمات الإقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم وارتفاع الأسعار بشكل كبير قامت الحكومة العراقية عن طريق وزارة المالية خلال الأيام القليلة الماضية بالإعلان عن إجرائها تعديلات في سلم رواتب المتقاعدين في العراق بقيمة 100,000 دينار عراقي وذلك للرفع من المستوى المعيشي للفرد المتقاعد و لعيش حياة كريمة نظيرا لما قاموا بتقديمه خلال فترة عملهم في خدمه البلاد

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة الأخيرة

قامت الحكومة العراقية ممثلة في وزارة المالية بالتأكيد على أن الزيادة الأخيرة التي قامت بها الدولة والتي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي لن يستفيد بها من المتقاعدين من يتخطى الراتب الحالي له مليون دينار عراقي والتي تم العمل على تطبيقها خلال الشهر الجاري ونوضح فيما يلي الفئات المستحقة لتلك الزيادة:

أولا: المتقاعد الذي كان يتقاضى مبلغ 900 ألف دينار عراقي أصبح راتبه بعد الزيادة مليون دينار عراقي.

ثانيا: المتقاعد الذي كان يتقاضى مبلغ 800 ألف دينار عراقي أصبح راتبه بعد الزيادة 900,000 دينار عراقي.

ثالثا: المتقاعد الذي كان يتقاضى مبلغ 700 ألف دينار عراقي أصبح راتبه بعد الزيادة 800 ألف دينار عراقي.

رابعا: المتقاعد الذي كان يتقاضى مبلغ 600 ألف دينار عراقي أصبح راتبه بعد الزيادة 700 ألف دينار عراقي.

خامسا: المتقاعد الذي كان يتقاضى مبلغ 500 ألف دينار عراقي أصبح راتبه بعد الزيادة 600 ألف دينار عراقي.

رابط الإستعلام عن الرواتب المتقاعدين في العراق 2024

قامت وزارة المالية العراقية بتحديد بعض الخطوات التي لابد من إتباعها حتى يتمكن المتقاعدين من الاستعلام عن زيادة رواتبهم نوضحها فيما يلي: