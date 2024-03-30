تردد قناة كرتون نتورك العربية 𝒞𝒜ℛ𝒯𝒪𝒪𝒩 𝒩ℰ𝒯𝒲𝒪ℛ𝒦 𝒞𝒩 .. بـ7خطوات ضبط التردد الآن

تم تحديث تردد قناة كرتون نتورك العربية على أقمار نايل سات وعرب سات، حيث تعتبر القناة واحدة من القنوات الأكثر شعبية بين الأطفال والشباب في العالم العربي، ولكي تتمكن من الاستمتاع بتجربة مشاهدة ممتعة ومميزة تقوم القناة بتحديث ترددها واستقطابها بانتظام، لهذا يمكنك بسهولة استقبال القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة وضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك للاستمتاع بأفضل جودة للمحتوى المميز الذي تقدمه هذه القناة، وسنوضح لكم خلال مقالنا تردد القناة الجديد.

تردد قناة كرتون نتورك العربية

تعتبر قناة نتورك بالعربية واحدة من القنوات الأكثر شعبية بين الجمهور العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية المحبوبة للأطفال في جميع أنحاء العالم، ويمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

ويمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد الآتي:

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية ضبط تردد قناة نتورك بالعربية

يمكنك ضبط تردد قناة نتورك على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: