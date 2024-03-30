قراصنة خطفوا سوسو تردد قناة كراميش الجديد 2024 karameesh نزلها الآن لمشاهدة اجمل أغاني الأطفال

يعد تردد قناة كراميش الجديد من أكثر الأمور التي ينشغل العديد من الآباء والأمهات بمعرفتها نظرًا لما تقدمه القناة من محتوى شيق يتناسب مع جميع الأطفال فهي من أفضل القنوات المتخصصة في عرض محتوى الأطفال، كما تهتم القناة بإدخال البهجة والسرور إلى قلوب المشاهدين الصغار، وقد تهتم إدارة القناة دائمًا بتجديد ترددها لتحسين جودة البث والصوت والصورة للمتابعين، وسنقدم لكم خلال مقالنا تردد القناة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة كراميش الجديد

قناة كراميش هي إحدى القنوات الفضائية المجانية التي تستهدف الأطفال من عمر السنتين، حيث تقدم القناة محتوى ترفيهي وتعليمي بأسلوب مميز يستقبله الأطفال بحب واهتمام وشغف وتجاوب، لهذا تهتم الأمهات بتحديث تردد القناة دائمًا لضمان استقبالها بجودة بث عالية وإشارة قوية دون اتشويش أو توقف، ويمكن تنزيل القناة بسهولة من خلال التردد الآتي:

التردد: 11430.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

يمكن تنزيل قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات من خلال ما يلي:

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

كيفية استقبال تردد قناة كراميش على النايل سات

افتح قائمة القنوات على جهازك.

اضغط فوق خيار قائمة الترددات.

انقر فوق زر إضافة تردد جديد.

أدخل بيانات التردد المذكورة سابقًا.

ثم انقر فوق زر بحث.

بعد انتهاء البحث ستجد القناة في قائمة القنوات، اضغط فوق زر حفظ.

مميزات قناة كراميش

يهتم الأهالي بتنزيل قناة كراميش على أجهزتهم نظرًا للمميزات العديدة التي تتميز بها القناة والتي تتمثل في الآتي: