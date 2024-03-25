فصل الموظف على الفور بدون مكافآت لهـذا السبب .. خُــذ بالك لتكون واحد منهم!!

هل من الممكن فصل الموظف على الفور بدون مكافآت؟ يعتبر هذا السؤال من ضمن أكثر الأسئلة التي تم تسجيلها على محركات البحث المختلفة، حيث يرغب الكثير من الموظفين في معرفة حقيقة قدرة جهة العمل على فصل الموظف دون انتظار دفع المكافأة له، لا سيما أن قانون العمل الجديد يضمن حقوق كل من العامل وكذلك صاحب العمل، وهذا ما سوف نوضح خلال مقالنا هذا حيث إننا سوف نضع لكم حالات فصل الموظف على الفور.

فصل الموظف على الفور بدون مكافآت

في ضوء وجود تعديلات جوهرية في قوانين العمل وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص يتداولون أخبارا تفيد بأنه يمكن لجهة العمل أن تقوم بخطوة فصل الموظف على الفور بدون مكافآت، علما بأن هذا الخبر حقيقي بالفعل وهذا ما أدى إلى شعور الكثير من الموظفين بالخوف ورغبتهم في معرفة الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى فصل الموظف دون انتظار وقت.

علنا بأنه يتم إنهاء عقد الموظف على الفور، إذا ما قام الموظف بواحدة من الحالات التالية:

إذا ثبت على الموظف القيام بأعمال مخالفة للقانون، ومن ضمنها انتحال شخصية أو تقديم مستندات مزيفة عند التقديم.

في حال تغيب الموظف عن العمل لأكثر من 20 يوما بشكل متفرق خلال السنة، أو إذا تغيب لأكثر من 10 أيام متواصلة دون تقديم عذر مقبول.

إذا ثبت أن الموظف شارك في أعمال تجارية تنافس الشركة العامل خلالها أو المنظومة العامل لديها.

في حال قام الموظف بأحد الأعمال المخلة للآداب والسلوك العام.

هل يجب على الشركات دفع مكافآت نهاية الخدمة بعد الفصل؟

بعدما تعرفنا على قوانين العمل الجديدة التي تم وضعها في قانون العمل لضمان حقوق صاحب العمل وكذلك العامل ومن ضمنها التعرف على حالات فصل الموظف على الفور بدون مكافآت، فقد تساءل الكثير من الأشخاص حول هل يجب على الشركات دفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل بعد فصله، ومنها وجدنا أن هناك الكثير من الأنظمة العمالية تعتبر دفع مكافأة نهاية الخدمة للموظف بعد فصله حقا قانونيا، لا بد من الحصول عليه ولكن هذا في حالات قليلة جدا ومعظمها يتم تطبيقها في البلاد العربية.