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“بادر بالاستعلام”..اسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية 2024 وزارة التربية العراقية
اسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية
قامت الحكومة العراقية ممثلة في وزارة التربية بمحافظة صلاح الدين بالإعلان عن الاسماء النهائية للفائزين بالتعيين وذلك لملء الوظائف الشاغرة في الوزارة و لتغطية المدارس بعدد كافي من المعلمين لذا قامت الوزارة بإضافة 6000 درجة وظيفية من مجموع 50 الف درجة وظيفية شاغرة وذلك في محافظه صلاح الدين.
اسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية والتعليم
قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن أسماء الفائزين بالتعيين في محافظه صلاح الدين بتحديد 6000 درجه للمقبولين، وتم الاعلان عن جميع الاسماء في المديريات التي تشملها المحافظة وفي محافظات ذي قار، والنجف، وبغداد، والمثنى، وميسان، وما زالت بعض المحافظات لم يتم الاعلان عن المقبولين فيها مثل محافظه كربلاء، والكرخ، و الرصافة الثانية، وفي حالة عدم قبول الشخص يمكنه ملء الاستمارة الإلكترونية و التظلم على عدم قبوله وذلك خلال الفترة التي أعلنتها الوزارة وهي مدة 15 يوما من تاريخ الاعلان الرسمي لأسماء المقبولين.
الاستعلام عن اسماء الفائزين في عقود التربية والتعليم في العراق 2024
في حالة عدم وجود إسم المتقدم ضمن القائمة النهائية باسماء الفائزين في عقود التربية يمكن للمتقدم الاطلاع على جميع النتائج والاسماء عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية عن طريق اتباع بعض الخطوات بينها فيما يلي:
- أولا: الدخول على الموقع الرسمي بوزارة التربية العراقية.
- ثانيا: الضغط على عقود وزارة التربية والتعليم لعام 2024.
- ثالثا: لابد من إختيار محافظة صلاح الدين من القائمة المتواجدة.
- رابعا: تنزيل القائمة النهائية بالفائزين بالعقود والبحث عن الاسم الخاص بالمستعلم.