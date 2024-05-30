كيفية تحميل تطبيق المرور الذكي 2024 في العراق وأنواع المخالفات

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كيفية تحميل تطبيق المرور الذكي 2024 في العراق وأنواع المخالفات

في ظل سعي الحكومة العراقية لمواكبة التقدم والتطور في العالم قامت وزارة الداخلية العراقية ممثلة في مديرية المرور بالإعلان عن بدء التطبيق الفعلي لقانون المرور الذكي وذلك لمعرفه المزيد المخالفات عن طريق الكاميرات و الرادارات الذكية في جميع الطرق و التقاطعات كما اتاحت مديرية المرور تطبيق ذكيا للتسهيل على المواطن العراقي وللحد من الازدحام المروري و لسهولة معرفة كافة المخالفات الخاصة بالمركبة والذي يمكن تحميله من خلال جوجل بلاي ونوضح فيما يلي كافة التفاصيل.

أنواع مخالفات المرور

قامت الإدارة العامة للمرور بالإعلان عن بدء تطبيق فرد الغرامات رسميا وذلك إعتبارا من يوم 15 مارس الماضي 2023 وتطبيقها بشكل فوري على صاحب المركبة أو مرتكب المخالفة المرورية ونوضح فيما يلى تلك المخالفات:

  • تخطي السرعة المقررة على الطرق وتم تحديد السرعة بالنسبة للجانب الأيسر120 كيلو متر، بالنسبة للجانب الأيسر تكون السرعة 80 كيلو متر، والطريق الأوسط تكون السرعة 100 كيلو متر.
  • تخطي السرعة القانونية المقررة طبقا لقانون المرور.
  • التعدي الخطأ من الجهه اليسرى الى الجهه اليمنى او العكس بشكل متهور.

خطوات تحميل تطبيق المرور الذكي

قامت وزارة الداخلية عن طريق ادارة المرور العامة في إتاحة تطبيق ذكي للعمل على كشف المخالفات الخاصة بقائد المركبات ويمكن للمواطن العراقي تحميل التطبيق بصورة بسيطة في الهاتف المحمول عبر متجر بلاي عن طريق بعض الخطوات نبينها في ما يلي:

  • أولا: الدخول على متجر بلاي وتحميل التطبيق.
  • ثانيا: يقوم المواطن بالضغط على إنشاء حساب جديد عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف الجوال والبيانات الخاصة بالمركبة.
  • ثالثا: إرفاق صورة ضوئية من الهوية الخاصة بقائد المركبة.
  • رابعا: تكملة البيانات الموجودة والتأكد من صحة جميع البيانات المرفقة.
  • خامسا: إدخال الرقم السري الذي تم إرساله عن طريق التطبيق عبر البريد الإلكتروني الخاص بقائد المركبة.
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