“مــن هُنـــــا ur.gov.iq“ مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الالماني 2024 بالعراق

أصبح الآن من السهل الاستعلام عن الغرامات التي قمت بارتكابها وذلك من خلال الرقم الألماني والذي يعتبر من أبرز الأساليب الحديثة التي تستخدمها دولة العراق وهو عبارة عن شريحة تضم جميع المعلومات التي تخص السيارة وصاحب السيارة، كما أنه يساعدك في التعرف على قيمة الغرامة وتسديدها من المنزل ودون الذهاب للمديرية العامة وذلك تسهيلا للوقت والجهد، وبناء على طلبكم سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كل ما يخص غرامات المرور العامة الرقم الالماني.

مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الالماني

سارع الآن وقم بتسديد الغرامات المسجلة لدى السيارة وذلك من أجل حمايتها من العقوبات التي سوف تترتب عليك نتيجة تأخير سداد قيمة الغرامة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أور. ثم بعد ذلك قم بالنقر على خانة غرامات المرور العامة. يرجى إدخال البيانات الخاصة بالسيارة الخاصة بك. بمجرد النقر على كلمة بحث سوف تظهر لك جميع المخالفات المسجلة لديك بالموعد التي تم ارتكابها فيها ونوع المخالفة أيضا. قم باختيار طريقة التسديد المناسبة لك وبمجرد إتمام عملية الدفع سوف يتم التسجيل لدى المديرية.

قيمة الغرامات المرورية في العراق 2024

وفقا لما أوضحته الجهات المسؤولة أن قيمة الغرامات المرورية تبدأ من ألف دينار وتصل حتى 10 آلاف دينار وذلك على حسب نوع الغرامة والتي تكون كالتالي: