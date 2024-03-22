قبل ما تقدم اعرف شروط شقق لمتوسطي الدخل طرح 2024+رابط التقديم على النت وخطوات دفع التأمين في البنك

شروط شقق لمتوسطي الدخل أحد ما تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، حيث تشهد الشهور الحالية فتح باب التقديم في الإعلان الثامن عشر من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، المقرر أن يكون في تسع مدن مختلفة على مستوى الجمهورية، والتي لم يتم تحديد سعرها حتى الآن إلا أن السعر سيكون خاضعا لأسعار مواد البناء الحالية في السوق، وقد حددت الوزارة شروط للحصول على الوحدات السكنية نتعرف عليها معكم الآن.

شروط شقق لمتوسطي الدخل

الهدف من توفير شقق متوسطى الدخل إعانة المواطن الذي لا يستطيع الحصول على سكن خاص به بالأسعار المتداولة في الاسواق لذلك حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عدد من الضوابط التي على أساسها يتم تحديد المستحقين بهذا الإسكان وهي كما يلي.

أن يتجاوز سن المتقدم 21 عام وألا يتجاوز 50 عام.

لا يمكن الحصول على وحدة سكنية أكثر من مرة للأسرة الواحدة.

لا يحق لمن استفاد من مبادرة التمويل العقاري الحصول على وحدات سكنية.

إقامة المتقدم في المحافظة التي يريد الحصول على شقه بها أو أن يكون عمله تابع لتلك المحافظة.

مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل

تعرض وزارة الإسكان الوحدات السكنية التي من المقرر إنشاؤها في المناطق المحددة أولا، ثم يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومن يقع عليه الاختيار وفقا للشروط المحددة يتسلم الوحدات، بعد مرور ثلاث سنوات من التقديم وتم إتاحة عدة نماذج من الشقق بمساحات مختلفة على أن تكون جميعها كاملة التشطيب وجاهزة على السكن مباشرة.