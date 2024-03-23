نقدم لكم خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445 والشروط المطلوبة، التي يتساءل عنها الكثيرون في الآونة الأخيرة بعد انتشار أخبار عن فتح باب التسجيل، حيث تعد حملة الراجحي إحدى الحملات الخيرية التي تم إنشاؤها منذ عام 1391 وتستمر الحملة منذ ذلك الحين في بذل قُصَارَى جهدها في تقديم أرقى وأفضل الخِدْمَات للحجاج، وتسعى الحملة إلى بذل الجهد لتحقيق أكبر قدر من الثواب في الأعمال حسب الإمكانات المادية والبشرية المتاحة، وحرصت حملة الراجحي الخيرية علي انتهاج أسلوب الجمع بين ما بين العلم والإبداع في مجال العمل الخيري وإدارته من منطلق علمي سليم.

التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445

أولًا قم بزيارة الموقع الإلكتروني بــ حملة الراجحي الخيرية.

من القائمة الخاصة بتسجيل طلبات الحج ادخل على تسجيل طلب.

اختر تسجيل مستخدم جديد ثم أدخل كود التحقق.

ستظهر لك كافة التفاصيل التي تخص حملة الراجحي الخيرية، وافق على الشروط.

ابدأ بتعبئة كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالحاج.

بعد ذلك أدخل البيانات الشخصية المتعلقة بالمرافقين.

ثم أكد الطلب.

شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445

حدد حملة الراجحي عن الآليات والضوابط اللازمة للتسجيل في حج الراجحي مؤكدة على 9 شروط لأزمة في القبول في الحملة جاءت كالتالي:

تحقيق شرط الأهلية الشرعية أي إن يكون الحاج مسلمًا وبالغًا.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

الاستطاعة الجسدية ألا يكون لدى المسجل أي إعاقة أو مرض مزمن أو نفسي.

أن يكون الحاج لم يؤد فريضة الحج.

أن يكون الحاج مواطن سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر الحاج عن 25 عامًا إن كان فردًا وعن 18 عامًا إن كان تابعًا وألا يزيد عمر الحاج عن 65 عامًا.

عدم القدرة المالية على تحمل نفقات الحج.

الأولوية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

إمكانية حصول الحاج على تصريح الحج من الجهات المعنية

موعد فتح التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445

أعلنت حملة الراجحي في الحج عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن بَدْء التسجيل في حملة الراجحي للحج لهذا العام 1445 هـ، وذكرت في ديونة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر سابقآ منصة إكس حاليا، عند بدء استقبال طلبات الحجاج للعام الهجري 1445 من اليوم الخميس الموافق 11 رمضان وحتي نهاية يوم 21 رمضان واكدت على رابط التسجيل في حملة الراجحي كما هو موضح في التدوينة التالية.

التواصل مع حملة الراجحي الخيرية للحج

هناك العديد من وسائل التواصل مع حملة الراجحي التي تؤكد على أهمية أن يكون المتقدم للحملة سعودي الجنسية وان يكون تاريخ إنتهاء الهوية ما بعد الخامس عشر من شهر ذو الحجة 1445، ومن ثم يمكنكم التواصل عبر الوسائل التالية:

يمكن التواصل مع حملة الراجحي الخيرية عبر الرَّقْم الموحد 920027768.

التواصل عبر حساب حملة الراجحي للحج عبر تطبيق إكس: ‎@alrajhihaj.

التواصل عبر سناب شات: RH.22002.

التواصل مع رَقْم واتس أبُّ للحملة عبر الرَّقْم 0531333979.

وصلنا إلى ختام موضوعنا الذي أستعرضنا لكم فيه خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج 1445 والشروط المطلوبة.