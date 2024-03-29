“اطلبها هُنــــا فورا eccp.poste.dz” كيفية طلب البطاقة الذهبية من بريد الجزائر 2024 وشروط استخراجها

قام البريد الجزائري بإطلاق البطاقة الذهبية وهي من البطاقات الذكية التي التي يتم استخدامها في الكثير من التعاملات المالية المختلفة كما يمكن استخدامها أيضا في الدفع البنكي وتسديد المصروفات المدرسية وغيرها من التعاملات المتنوعة، وأكثر ما يميزها أنها تحتوي على شريحة إلكترونية ويمكن من خلالها تفعيل كلمة سر وذلك من أجل ضمان الآمان لدى صاحبها، ولكن يجب العلم أنه يتم إصدار المنحة وفق مجموعة من الضوابط والمعايير وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

البطاقة الذهبية

يمكنك الآن استلام البطاقة الخاصة بك في مدة تتراوح ما بين 3 أيام وحتى 5 أيام وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات:

في البداية يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبريد في دولة الجزائر. يجب تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. قم بالدخول على خانة الخدمات الإلكترونية، ومنها يرجى النقر على خيار البطاقة الذهبية. يجب تحديد نوع البطاقة التي تريد استخراجها. قم بإدخال رقم هاتف يعمل وسوف يصلك رسالة نصية من خلاله.

شروط استخراج البطاقة الذهبية

قام البريد الجزائري يوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند استخراج البطاقة وهي:

يرجى تقديم جميع الوثائق المطلوبة.

يجب أن تكون تلك هي المرة الأولى على طلب تقديم الطلب.

يشترط أن يكون لدى المتقدم حساب بريدي.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 سنة.

يشترط أن يكون الرصيد الخاص بالمتقدم لا يزيد عن 10 ألاف دينار.

ما هي خدمات البطاقة الذهبية؟

يتم استخدامها في العديد من التعاملات المتنوعة ومنها: