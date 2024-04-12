“سجل هُنــــا الآن ena.interieur.gov.dz“ كيفية التسجيل في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة 2024 بالجزائر وزارة التربية الوطنية

قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر بالإعلان عن مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة والتي يمكن خلالها الحصول على وظيفة كما أنها أوضحت أنه يوجد ما يقارب نحو 120 منصب شاغر ولكن يتم التوظيف على حسب الاختبارات، وبناء على طلبكم سوف نقدم لكم من خلال مقالنا رابط التسجيل في المسابقة، والشروط اللازم توافرها عند التسجيل.

مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة

قامت الوزارة بوضع مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند التقديم على المسابقة والتي تكون كالتالي:

في البداية يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية الوطنية والتعليم في الجزائر. ثم بعد ذلك قم بالدخول على خانة مسابقة التوظيف. يرجى إرفاق جميع الوثائق المطلوبة من أجل التقديم على المسابقة. أخيرا يرجى التأكد من المعلومات المرسلة وقم بالنقر على تقديم الطلب.

شروط التقديم على مسابقة التوظيف بالجزائر

قامت الجهات المسؤولة بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها عند التقديم على المسابقة وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريا.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية، كما يجب أيضا أن يكون متواجد على الأراضي الجزائرية بشكل دائم.

يرجى النجاح في الامتحانات الشفوية ويجب أن تتعدى الدرجة النصف.

يجب اجتياز الامتحانات الورقية المحددة وذلك بحد اقصى 3 مواد في يوم واحد.

الوثائق المطلوبة عند التسجيل على المسابقة

يوجد مجموعة من الوثائق التي يجب تقديمها عند التسجيل في المسابقة وهي: