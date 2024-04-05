“عطلة الربيع“ روزنامة العطل المدرسية 2024 تونس وموعد الاختبارات

يتساءل عدد كبير من الطلاب والموظفين داخل دولة تونس عن العطل المقرر اتخاذها وذلك من أجل الاسترخاء وأخذ قسط من الراحة والاختبارات والعمل، والاستمتاع بالوقت مع الأصدقاء والعائلة، ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر وجود إجازة في شهر رمضان المبارك، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا العطل المدرسية تونس 2024.

العطل المدرسية تونس 2024

قامت وزارة التربية والتعليم في تونس بالتصريح عن العطل المقرر اتخاذها في الفترة القادمة والتي من المقرر أن تكون كالتالي:

إجازة الربيع والتي تكون بداية من يوم 10 من شهر مارس وتستمر حتى يوم 31 من شهر مارس وسوف تكون في أيام شهر رمضان المبارك.

اجازة عيد الجلاء وهي من المقرر أن تكون يوم 15 من شهر أكتوبر.

من المقرر وجود عطلة الفترة الأولى وسوف تكون بداية من يوم 30 أكتوبر وتستمر حتى يوم 5 من شهر نوفمبر.

إجازة عيد الشهداء والتي من المقرر أن تكون يوم 9 من شهر أبريل.

إجازة الشتاء والتي تبدأ من يوم 17 من شهر ديسمبر وتستمر حتى أوائل شهر يناير، ويجب العلم أن تلك الفترة تشهد أيضا إجازة عيد الثورة.

إجازة الفترة الثانية والتي من المقرر أن تكون بداية من يوم 5 و 11 من شهر فبراير.

أخيرا اجازة عيد الفطر المبارك والتي تأتي بعد انتهاء شهر رمضان وتستمر لمدة ثلاث أيام.

موعد الاختبارات في تونس 2024

سوف نقدم لكم من خلال النقاط التالية موعد الاختبارات في جميع المراحل التعليمية المتنوعة والتي تكون كالتالي: