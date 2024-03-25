“شوف غرامتك بسرعة وادفعها“ الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق ur.gov.iq وقيمة الغرامات

قامت مديرية المرور العامة الغرامات المرورية في العراق بإطلاق منصة أور والتي يمكن للمواطن من خلالها التعرف على المخالفات التي تم ارتكابها بالسيارة كما أن المنصة أيضا تساعدك في تسديد قيمة الغرامة من خلال الإنترنت وذلك بدلا من الذهاب إلى مديرية المرور وذلك لتسهل على مواطنيها الوقت والجهد، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني

يمكنك الآن الاستعلام عن المخالفات المسجلة على السيارة الخاصة بك بكل سهولة ويسر وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أور. يجب عليك النقر على كلمة تسجيل الدخول وقم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر. يرجى إدخال المعلومات الخاصة بالسيارة ثم قم بالضغط على خانة استعلام. سوف يظهر لك جميع المخالفات المسجلة على السيارة مع توضيح نوع المخالفة ووقت وقوعها. يرجى الدخول على خانة الدفع وقم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك. بمجرد اتمام عملية الدفع سوف يصلك رسالة بالسداد.

ما هي الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها عند التأخير عن دفع الغرامة؟

تتخذ الحكومة العراقية مجموعة من الإجراءات عند التأخير عن السداد لذلك يجب الإسراع على السداد في الوقت الذي تم تحديده من قبل الجهات المعنية ومن أبرز تلك الإجراءات:

يتم فرض ضرائب مالية إضافية على قيمة الغرامة.

تقوم الجهات المسؤولة بحجز السيارة كما أنها تعمل أيضا على سحب رخصة القيادة.

قيمة المخالفات المرورية في العراق

تتراوح قيمة الغرامات داخل دولة العراق وذلك على حسب نوع المخالفة التي ارتكبها المواطن لتكون كالتالي: