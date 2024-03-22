“1300 جنية عيدية رمضان“ صرف منحة استثنائية لشهر رمضان المبارك للعاملين في مختلف القطاعات 2024

قامت الحكومة المصرية برفع رواتب الموظفين وجميع المعاشات بالإضافة إلى المعاشات الاستثنائية وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على مواطنيها وتوفير حياة كريمة ومساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم، كما أنها قامت أيضا بتوفير الكثير من المالية للموظفين في المجالات المختلفة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا منح رمضان للعاملين.

منح رمضان للعاملين

وفقا لما أعلن عنه عبدالحليم رئيس اتحاد المحامين العرب أنه سوف يتم صرف منحة استثنائية لشهر رمضان المبارك لأصحاب المعاشات والتي تبلغ قيمتها نحو 500 جنيه مصري وذلك من أجل مساعدتهم على شراء مستلزمات الشهر الكريم، ومن جهة أخرى أعلن مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال أنه سوف يتم صرف مبلغ قيمته 500 جنيه للأصحاب العمالات الغير منتظمة، بالإضافة إلى أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قرر صرف منحة قيمتها حوالي 1300 جنيه لجميع العاملين في المشيخة وذلك سواء كانوا يعملوا في المعاهد الازهرية أو الإدارين كما أنه سوف يتم صرف المنحة أيضا للموظفين الدائمين والمؤقتين بالإضافة إلى المتعاقدين بنظام الحصة.

والجدير بالذكر أن نقابة العاملين في قطاع للسكك الحديدة أعلنت أنه من المقرر صرف زيادة قدرها 750 جنيه وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما أنه سوف يتم صرف الزيادة للعاملين بشكل دائم وبشكل مؤقت وذلك من أجل تشجيعهم على العمل.

موعد صرف رواتب شهر أبريل

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف رواتب شهر أبريل وهل ستكون قبل بداية عيد الفطر المبارك أم لا، قامت الجهات المسؤولة أن سوف يتم صرف الراتب بداية من يوم 21 من أبريل وتستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام متتالية، كما أوضحت أيضا أنه سوف يتم صرف المتأخرات يوم 4 و7 و8 من نفس الشهر ومن المقرر أن يكون موعد الصرف قبل العيد، كما أعلنت عن موعد صرف رواتب مايو أيضا والتي من المقرر أن تكون يوم 23 من مايو وتستمر لمدة 5 أيام.