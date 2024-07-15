“2000 د.ج anem.dz” كيفية التسجيل في منحة الطفل 2024 في الجزائر والشروط

أطلقت الحكومة الجزائرية منحة الطفل 2024 والتي تعد واحدة من أبرز برامج الدعم حيث يتم صرفها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات وحتى 9 سنين، يجب العلم أنه يتم صرف المنحة من أجل تلبية احتياجات الطفل الصحية والتعليمية وذلك من أجل توفير حياة كريمة له، وبناء على ذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا شروط التقديم على المنحة، وكيفية التسجيل في المنحة.

منحة الطفل 2024

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن قيمة المنحة تصل حتى 2000 دينار، يمكنك الآن التسجيل على المنحة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون كالتالي:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للعمل في الجزائر. قم بالدخول على خانة برامج الدعم، ومنها اختار خانة منحة الطفل. يرجى ملء نموذج المنحة بالبيانات المطلوبة. قم بارسال المستندات المطلوبة. أخيرا قم بالضغط على زر إرسال الطلب وانتظر حتى يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المسؤولة.

شروط التقديم على منحة الطفل

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها عند التقديم على المنحة وهي:

يجب أن يكون الطفل المتقدم مسجل في وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

يشترط أن يكون الطفل جزائري الجنسية ومتواجد داخل الجزائر بشكل مستمر.

يجب أن يكون الطفل لا يقل عمره عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.

متاح التقديم للأطفال الذين لديهم مرض مزمن.

يجب أن تكون أسرة الطفل من الأسر المعوزة داخل الدولة.

الوثائق المطلوبة للتقديم على منحة الطفل