“800 دينار جزائري“ كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 والشروط anem.dz الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر

قامت الحكومة الجزائرية بإطلاق منحة المرأة الماكثة في البيت وهي من أهم أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة للسيدات الذين ليس لديهم عمل ثابت وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية ومساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم، ولكن يتم توفير المنحة وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نقدم لكم أيضا خطوات التسجيل والوثائق المطلوبة.

منحة المرأة الماكثة في البيت

للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت يرجى اتباع مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للعمل في الجزائر. قم باختيار خيار منحة المرأة الماكثة في المنزل. يرجى ملء استمارة المنحة بالبيانات المطلوبة. قم بإرفاق جميع الوثائق المطلوبة. أخيرا يجب الضغط على زر تسجيل وسوف يتم إرسال الطلب للجهات المسؤولة.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند التقديم على المنحة وهي:

يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل عالي.

عدم امتلاك المتقدمة لأي أملاك باهظة الثمن أو راتب شهري.

يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على الجنسية الجزائرية، ويجب أن تكون مقيمة داخل الجزائر بشكل مستمر.

عدم استفادة المتقدمة من الدعم قبل ذلك.

يجب أن يكون لدى المتقدمة أطفال.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

يرجى إرفاق تلك الوثائق عند التسجيل على المنحة: