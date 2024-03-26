“في هذا التوقيت”.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة شهر أبريل 2024 وكيفية الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

يبحث المواطنين عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل 2024، وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم صرف معاشات تكافل وكرامة في منتصف كل شهر ميلادي، حيث يتم صرف معاشات تكافل وكرامة كل يوم 15 من كل شهر ميلادي، وسوف يتم صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة التي قد أعلن عنها الرئيس السيسي ضمن الحزمة الاجتماعية، ونتناول معكم التفاصيل فى المقال التالي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل 2024

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 أبريل القادم، ومن المتوقع أن يتم زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر أبريل 2024 بالتزامن مع موعد الصرف المقرر في منتصف الشهر وذلك نظرًا لسوء الأحوال المعيشية وغلاء الأسعار المبالغ فيه خلال الأيام الأخيرة الماضية، وتعتبر معاشات تكافل وكرامة من أهم وسائل الدعم التي يعتمد عليها المواطنين خلال السنوات الأخيرة الماضية في ظل الظروف المعيشية السيئة خلال الأشهر الاخيرة.

كيفية الاستعلام عن قيمة معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

بعد التعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل 2024 يريد الكثير من المواطنين الاستعلام عن قيمة معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في الفترة الأخيرة الماضية وذلك من خلال موقع استعلامات تكافل وكرامة عن طريق الخطوات التالية: